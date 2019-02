3. Februar 2019, 09:25 Uhr Spur der Verwüstung Jugendliche ziehen randalierend durch Eching

Trio beschädígt Autos, eine Parkplatzschranke und Schaukästen der Bahn. Einer der Männer trägt dabei offenbar einen Skihelm. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Kerstin Vogel, Eching

Eine Spur der Verwüstung haben drei bislang unbekannte Jugendliche in der Nacht zum Sonntag in Eching hinterlassen. Gegen 3.25 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass eine kleine Gruppe junger Männer an der Danziger Straße gegen geparkte Autos trete. Als die Polizei eintraf, waren die Täter jedoch schon weitergezogen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen stellte sich heraus, dass die Zerstörungs-Tour wohl in der Dietersheimer Straße begonnen und über die Danziger Straße zur S-Bahn-Haltestelle geführt hatte. Denn auch am Sportgelände an der Dietersheimer Straße war bei drei Personenwagen ein Außenspiegel abgebrochen oder gegen das Fahrzeug getreten worden. Außerdem wurden eine Parkplatzschranke verbogen und ein Verkehrszeichen herausgerissen. An der Danziger Straße wurden zwei Autos beschädigt, auch hier wurden jeweils die Außenspiegel attackiert. Am S-Bahnhof wurden dann noch drei Schaukästen der Bahn mit Steinen zertrümmert.

Spuren gesichert

Die Polizei meldet, dass sie mehrere relevante Spuren gesichert sowie Bierflaschen, die vermutlich von den Tätern stammen, und die benutzten Steine sichergestellt habe. Ersten Ermittlungen zufolge könnten die gesuchten Jugendlichen vor der Tat eine private Geburtstagsfeier an der Dietersheimer Straße besucht haben. Einer der drei Jugendlichen soll laut einer Zeugin einen auffälligen weißen Skihelm getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neufahrn telefonisch entgegen (0 81 65/9 51 00).