12. Mai 2019, 17:36 Uhr Spannendes Landkreis-Duell Krummes Ding

Der SE Freising schnuppert im Fußball-Landesligaderby an einem Remis. Doch ein umstrittener Elfmeter und ein glückliches, spätes Tor bescheren dem VfB Hallbergmoos, der weiter auf die Relegation hoffen darf, einen 2:1-Sieg.

Von Johann Kirchberger, Hallbergmoos

Es war ein glücklicher und wichtiger Sieg für den VfB Hallbergmoos im Derby gegen den SE Freising, denn nach diesem 2:1-Erfolg darf der VfB weiter hoffen, doch noch den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga Südost zu erreichen und den FC Deisenhofen im letzten Moment abzufangen. Voraussetzungen sind ein Sieg im letzten Saisonspiel beim FC Moosinning und eine Niederlage Deisenhofens beim ASV Dachau.

Etwas enttäuschend war die Kulisse, nur etwa 150 Zuschauer waren gekommen. Vielleicht war es das schlechte Wetter, vielleicht auch der fehlende Glaube, dass der VfB noch eine Chance auf die Relegation hat. Wie auch immer, die beiden Mannschaften zeigten eine schwungvolle Landesliga-Partie. Die Freisinger waren von Anfang an voll bei der Sache. Schon nach 40 Sekunden hätten sie in Führung gehen können, als Florian Schmuckermeier an den Pfosten schoss. In der zweiten Minute herrschte Aufregung vor dem Freisinger Gehäuse. Fabian Diranko war an der Strafraumgrenze zu Fall gekommen, die Hallbergmooser forderten Elfmeter. Der Schiedsrichter aber ließ weiterspielen. Kurz danach stand plötzlich Domagoj Tiric allein vor dem Tor, schoss aber VfB-Torhüter Ferdinand Kozel aus kurzer Distanz in die Arme. Auch der VfB hatte seine Chancen. Einmal konnte SEF-Torhüter Stefan Wachenheim einen Schuss von Diranko gerade noch mit einer Hand abwehren, einmal verzog Ben Held aus bester Position.

In der 29. Minute geht der SEF in Führung

In der 29. Minute krachte es dann im Gebälk der Hallbergmooser. Schmuckermeier spielte einen wunderbaren Querpass auf Tiric - und der ließ Kozel aus 16 Metern keine Chance. Danach leistete sich der SEF zu viele einfache Ballverluste, wie Trainer Alex Plabst bemängelte. Zudem ließen sich die Freisinger zu oft zu unnötigen Fouls in Strafraumnähe hinreißen. Aber Hallbergmoos machte nichts aus den Freistößen.

Nach der Pause plätscherte das Spiel lange so vor sich hin, der VfB erarbeitete sich eine leichte Feldüberlegenheit, kam aber zu keinen zwingenden Chancen. Die beste Gelegenheit für den SEF hatte Didier Nguelefack, in dessen Schuss Andreas Hohlenburger beinahe noch reingegrätscht wäre.

Am Ende singen und tanzen die Hallbergmooser

Die vielleicht entscheidende Szene des Spiels brachte dann die 70. Minute. Tiric war der Ball bei einem Abwehrversuch vom Oberschenkel an die Hand gesprungen, der Schiedsrichter deutete auf den Elfmeterpunkt. Wütende Proteste der Freisinger halfen nichts. Held verwandelte sicher. Schmuckermeier hatte danach noch zwei gute Gelegenheiten die Freisinger wieder in Führung zu schießen, doch Kozel war auf dem Posten. Das Siegtor gelang den Hallbergmooser dann in der 88. Minute durch Kapitän Dennis Hammerl, als ein hoher Ball über die Mitspieler und die Freisinger Abwehr hinweg segelte und schließlich über SEF-Torhüter Wachenheim hinweg flog und sich zu guter Letzt ins Toreck senkte.

"Schade", meinte SEF-Trainer Plabst nach dem Spiel, "wir haben uns ordentlich verkauft und hätten uns einen Punkt verdient gehabt". So aber konnten die Hallbergmooser nach dem Schlusspfiff ausgelassen tanzen, singen und feiern, während Freising mit leeren Händen da stand.