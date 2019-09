Wie in jedem Jahr sorgt der Freisinger Volksfest-Express mit seinen vier Linien auch 2019 für Gäste aus Richtung Attenkirchen, Nandlstadt, Thalhausen und Allershausen für einen komfortablen Volksfestbesuch. Der Fahrpreis einfach beträgt für Erwachsene drei Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren nur 1,50 Euro; für jüngere Kinder ist die Fahrt kostenfrei. Bei den auf den Fahrplänen mit MVV gekennzeichneten Fahrten gilt der MVV-Tarif.

Für Fahrgäste aus Fahrenzhausen (Volksfest-Express-Linie 4, Allershausen-Freising) gibt es wegen der Baustelle B 13/Ortsdurchfahrt nur eine Haltestelle (Freisinger Straße). Fahrgäste aus Unterbruck können entweder diesen Halt in Fahrenzhausen oder die Haltestelle Großnöbach an der Kreuzung nutzen. Aufgrund notwendiger technischer Vorbereitungen können Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen im Volksfest-Express nur auf Bestellung mitfahren. Der Fahrplan wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Freising und dem RVO im MVV erstellt. Was den normalen Stadtbus betrifft, so bieten sich zwei Haltestellen mit kurzen Fußwegen an. Vom Freisinger Bahnhof geht es bis zur Haltestelle Sonnenstraße mit dem Bus 621, 622 und 631. Von hier aus ist der Volksfestplatz durch die kleine Bahnunterführung schnell erreicht. Die Haltestelle Luitpoldbrücke (am Volksfest) wird von der Bus-Linie 622 außerdem werktags ab 20 Uhr, samstags ab 14 Uhr, sonntags ganztägig bedient. Täglich fahren die Nachtbusse 640 und 641.

In Neustift müssen die Nutzer der Stadtbusse in der Volksfestzeit mit kleineren Einschränkungen rechnen. So können wegen des Volksfestlaufs am Samstag, 7. September, zwischen 14 und 19 Uhr mehrere Bushaltestellen nicht bedient werden. Es ändert sich der Linienweg der Stadtbusse 620, 621, 622, 631 und 633: Bei den Bussen 620 und 621 entfallen die Haltestellen General-von-Stein-Straße, Asamstraße, Angermaierstraße, Moltkestraße, Wiesenthalstraße, Landratsamt, Angererweg und Landshuter Straße. Bus 620 fährt von der Haltestelle Steinpark über die Mainburger Straße zur Haltestelle Christopher-Paudiß-Platz und weiter zum Bahnhof.

Die Busse 621, 622 und 631 fahren vom Bahnhof über Saarstraße, Johannisstraße und Kammergasse in ihre jeweilige Richtung: Bus 621 über die Mainburger Straße zur Haltestelle Steinpark; Bus 631 über die Mainburger Straße zur Haltestelle Klinikum Ost und Bus 622 über die Isarstraße zur Haltestelle Korbinianbrücke. Bei den Bussen 621, 622 und 631 entfallen die Haltestellen Ottostraße/Heiliggeistgasse, Sonnenstraße, Kölblstraße, Landshuter Straße (nur 622, 631) und Klebelstraße (nur 631). Bus 633 fährt vom Bahnhof über Ottostraße, Dr.-von-Daller-Straße und Landshuter Straße nach Tuching sowie Marzling und zurück.

Auch wegen des Radrennens am Sonntag, 15. September, ändert sich in Neustift von 12 Uhr bis 20 Uhr der Linienweg der Stadtbusse 620, 622 und 631. Die Umleitung ist die gleiche wie zum Volksfestlauf.

Die Fahrpläne hängen an den Haltestellen aus und sind auf den Freisinger Volksfest-Seiten im Internet online einzusehen (https://volksfest.freising.de). Nähere Auskünfte zum Volksfest-Express erteilt der Linienverkehr Hadersdorfer (0 87 61/66 99 0 oder 66 99 26).