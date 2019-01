14. Januar 2019, 22:00 Uhr Schwierige Kommunikation Vier Nachrichten reichen nicht für ein Urteil

Amtsrichterin stellt Verfahren gegen getrennt lebenden Vater wegen Missachtung eines Kontaktverbots zur Frau ein

Von Alexander Kappen, Freising

Er wolle keinen Streit, versicherte der Angeklagte, der sich am Montag am Freisinger Amtsgericht wegen vierfachen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz verantworten musste. Der 43-Jährige aus dem Landkreis hatte sich im vergangenen Jahr trotz eines damals geltenden Kontaktverbots mit E-Mails sowie SMS- und MMS-Nachrichten an seine von ihm getrennt lebende Frau gewandt. "Aber es ging immer nur um unsere Tochter", versicherte er in der Verhandlung. Die Tochter sei bei ihrem Noch-Ehemann "nur nebensächlich, er will, dass ich zurückkomme", behauptete dagegen seine Frau. Richterin Tanja Weihönig sah die Schuld des Angeklagten letztlich als gering an und stellte das Verfahren mit Zustimmung des Staatsanwalts ein.

Die 39-jährige Frau des Angeklagten berichtete, ihr Mann habe sie "mit Telefonaten, Mails und SMS-Nachrichten bombardiert, er will wissen, was ich mache, mit wem ich es mache, wo ich es mache, und er instrumentalisiert meine Tochter". Ihr Mann sei "spät nachts nach seiner Arbeit noch bei uns vorbei gefahren und fährt heute immer noch vorbei und schaut, wer auf dem Besucherparkplatz steht". Wegen der vielen Nachrichten erließ das Gericht im April 2018 ein vorübergehendes, vollständiges Kontaktverbot, das inzwischen aber schon ausgelaufen ist.

Die nun angeklagten Fälle fielen jedoch in den Zeitraum von Mai bis Juli 2018, als das Kontaktverbot noch galt. Der Angeklagte räumte das Versenden der vier Nachrichten ein und gab zu, von dem Kontaktverbot gewusst zu haben. Er versicherte jedoch, die Nachrichten hätten nichts mit seiner Frau zu tun gehabt, es sei lediglich ums Kind gegangen. "Ich habe meine Tochter anders nicht erreichen können, weil sie noch keinen Handyvertrag gehabt hat, und wenn ich am Festnetz angerufen habe, ist niemand hingegangen".

So bat der 43-Jährige, der in Abstimmung mit dem Jugendamt seine heute elfjährige Tochter jedes zweite Wochenende bei sich hat und zweimal pro Woche mit ihr telefonieren darf, in einer E-Mail seine Frau darum, "das Papa-Wochenende zu verschieben, weil ich arbeiten musste". In einer im Juni verschickten SMS habe er seine Frau gebeten, die Rückerstattung für eine Autoversicherung, die fälschlicherweise auf ihrem Konto gelandet sei, an ihn weiterzuleiten. Kurz danach habe er noch eine weitere SMS geschickt und geschrieben, sie könne von dem Betrag 200 Euro einbehalten und dafür die Jugendfreizeit der Tochter bezahlen. Im Juli schließlich habe er an einem "Papa-Wochenende" ein Foto von seiner Tochter gemacht und auf deren Wunsch hin seiner Frau per MMS ohne Text geschickt.

Nach Angaben des Angeklagten ging die Beziehung "ohne großen Knall" aus einander, es habe nie richtig Streit gegeben. Auch in den Nachrichten, die zum Kontaktverbot führten, "gab es keine Schimpftiraden, Beleidigungen oder Drohungen", sagte der Staatsanwalt nach einer Durchsicht. Doch nach der Trennung knirscht es in der Kommunikation zwischen dem Angeklagten und seiner Frau offenbar. Sie habe ihm schon zweimal die Tochter entzogen, obwohl er das Umgangsrecht hatte, so der Angeklagte. Einmal habe sich ihr damalige Lebensgefährte, "ein Muskelberg", dazwischen gestellt "und gesagt, dass ich meine Tochter nicht sehen kann". Er sei dann gegangen. Seine Frau habe wohl befürchtet, er wolle rechtliche Schritte einleiten und habe die Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot "als Vorwärtsverteidigung gewählt".