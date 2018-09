12. September 2018, 22:28 Uhr Schwerpunkt Bayern Geschichte, Kabarett, Klassik

Das Bürgerhaus präsentiert ein Programm mit vielen Höhepunkten - auch Gerhard Polt kommt nach Eching

Von Angelina Knauer, Eching

In Kürze beginnt das Herbst- und Winterprogramm im Bürgerhaus Eching. Neben Kabarettveranstaltungen, Konzerten, Theateraufführungen und Lesungen wird den Besuchern, anlässlich zweier großer Jubiläen des Freistaates, ein besonderer Schwerpunkt geboten.

Das Motto lautet "Wir feiern Bayern", denn es gibt gleich doppelt Grund dazu: 100 Jahre Freistaat Bayern und 200 Jahre Verfassungsstaat. Um das gebührend zu zelebrieren, haben Echings Bürgerhaus, Gemeindebücherei, Musikschule und Volksschule vom 15. bis zum 19. Oktober gemeinsam eine Projektwoche konzipiert, die sich um die bayerische Geschichte und Kultur dreht.

Zum Rahmenprogramm gehören zwei kostenlose Konzerte: "Musi, Gstanzl und Haxenschmeißer" von der Musikschule Eching am Mittwoch, 17. Oktober, um 19 Uhr und "O'zupft is! - Wirtshausmusi amüsant bis konzertant" von der seit 20 Jahren musizierenden Echinger Familie Servi am Freitag, 19. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr. Weiterer Programmpunkt ist das Kabarett "Endlich Frey!" am Donnerstag, 18. Oktober, bei dem der vielseitige Winfried Frey mit seiner komödiantischen Seite aufwartet.

Im Bereich Kabarett kommen in dieser Saison außerdem bekannte Künstler ins Bürgerhaus Eching. Zum einen betritt am Donnerstag, 24. Januar, Gerhard Polt in Begleitung von Wolfgang Leibnitz mit seinem Musikkabarett "Im Abgang nachtragend" die Bühne. Zum anderen darf sich das Publikum auf Christian Springer, den Mutmacher unter den Kabarettisten, freuen. Der aus der BR-Fernsehsendung "Schlachthof" bekannte Komiker wird am Donnerstag, 7. Februar, mit seinem Soloprogramm "Alle machen! Keiner tut was!" in Eching zu Gast sein.

Auf dem Gebiet der Klassikkonzerte macht am Freitag, 26. Oktober, das Violin-Rezital mit Erik Schumann (Violine) und Boris Kusnezow (Klavier) den Anfang. Gefolgt von einem Klavier-Rezital mit Jura Margulis am Samstag, 15. Dezember. Der russische Pianist wird für das Echinger Publikum Werke von Schubert, Chopin und Debussy präsentieren. Am Samstag, 12. Februar, endet die Klassik-Reihe des Bürgerhauses schließlich mit dem Konzert "Cellissimo". Solocellisten und ihre Meisterschüler, unter anderem die Celloklasse von Wen-Sinn Yang, werden dabei ein virtuoses Programm, in einer besonderen Besetzung von vier bis sechs Violoncelli, präsentieren. Angekündigt sind Werke von Grieg, Dvořák, Bizet und Piazzolla.

Musikalisch wird es auch am Samstag, 6. Oktober, beim Gastkonzert des 45-köpfigen Mandolinen-Orchesters Geseke, welches durch den Chor der Musikschule Eching Cantus Eho willkommen geheißen wird. Außerdem interpretiert die Band Simply Soul am Samstag, 20. Oktober, heiße Soulklassiker und bringt das Lebensgefühl und den Groove der 60er und 70er Jahre auf die Echinger Bühne.

"Schlösser, Whisky, Dudelsack - Mit dem Bulli durch Schottland" heißt die Multivisions-Show von und mit Jürgen Schütte, die am Mittwoch, 14. November, im Bürgerhaus Eching gezeigt wird. Der Fotojournalist entführt seine Zuschauer auf eine Reise durch ein idyllisches, grünes Fleckchen Erde.

In der Rubrik Theater findet pünktlich zur Adventszeit vom 29. November bis 1. Dezember die Aufführung des Stückes "Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte" von der Theaterwerkstatt Eching statt und die kleinen Besucher können sich auf das Sternschnuppe Kult-Familien-Musical "Die Kuh, die wollt ins Kino gehen" freuen.

Auch in der kommenden Saison bietet das Echinger Bürgerhaus wieder ein Wahl-Abonnement (ab drei Veranstaltungen) und ein Klassik-Abonnement an. Der Abo-Verkauf findet von 13. bis 27. September ausschließlich im Büro des Bürgerhauses statt. Der reguläre Karten-Vorverkauf beginnt am 27. September.

Tickets können dann im Bürgerhaus, immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr, über muenchenticket.de und bei Paloti an der Bahnhofstraße 4 b in Eching erworben werden.