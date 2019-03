1. März 2019, 22:03 Uhr Ruf nach mehr Sicherheit Raser und Zebrastreifen

Die Bürgerversammlung in Allershausen ist geprägt von Verkehrsthemen aller Art

Von Petra Schnirch, Allershausen

Es sind vor allem Verkehrsthemen, die die Allershausener bewegen. Die Zahl der Autos und Lastwagen, die täglich durch die Gemeinde rollen, ist hoch - ebenso die der Verkehrsverstöße. 3564 Fahrzeuge sind 2018 geblitzt worden, wie Bürgermeister Rupert Popp (PFW) am Donnerstag bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Obermeier bilanzierte. Besonders viele Raser gab es in Göttschlag, also auf der Staatsstraße Richtung Freising, mit 1674 Tempoüberschreitungen. Der Schnellste war mit 107 Sachen unterwegs, erlaubt sind 60 Stundenkilometer. Auf der Kienberger Straße, dort gilt Tempo 30, wurde ein Fahrer mit 80 Stundenkilometern gemessen.

Ziel der Kontrollen sei es nicht, abzukassieren, sagte Popp. "Wir wollen die Leute ein bisschen erziehen, damit sie anständig fahren." Dennoch lohnt sich die Überwachung angesichts der hohen Zahl der Verstöße auch finanziell: "Ich gebe offen zu, dass wir damit auch Geld verdienen", merkte der Bürgermeister an. Zur Sicherheit der Fußgänger wünschte sich eine Allershausenerin an verschiedenen Stellen Zebrastreifen. Sie nannte beispielsweise die Querung am Huberhof an der Freisinger Straße oder die Staatsstraße Richtung Hohenkammer auf Höhe der Supermärkte. Popp machte ihr wenig Hoffnung. Die Gemeinde habe dies in den vergangenen Jahren bereits mehrmals vergeblich versucht. Straßenverkehrsbehörde und Polizei argumentierten, dass Zebrastreifen gerade Kindern oft eine trügerische Sicherheit vermittelten. Die Gemeinde will nun aber noch einmal einen Vorstoß unternehmen. An den Glonnterrassen werden womöglich Absperrungen angebracht. Hier gab es Beschwerden, dass junge Leute, die sich dort treffen, mit den Autos bis zum Gelände vorfahren.

Was den Bau der Umgehung betrifft, konnte Popp nichts Neues berichten, da es erneut einen personellen Wechsel an der Spitze des Fachbereichs Straßenbau im Staatlichen Bauamt Freising gegeben habe. Da die Planungen für eine Südumfahrung jahrelang nicht weiterverfolgt worden waren, musste das ganze Verfahren einschließlich Trassen-Untersuchung neu aufgerollt werden. Eigentlich hätte längst eine Infoveranstaltung für Allershausen und Kranzberg stattfinden sollen.

Weiteres wichtiges Thema ist das große Neubaugebiet Eggenberger Feld-Süd mit etwa 100 Parzellen. Die Hälfte der Grundstücke ist in Gemeindebesitz und wird nach dem Allershausener Modell zu vergünstigten Preisen vergeben. Im Rathaus liegen Anfragen von mehr als 100 Interessenten vor, wie Popp berichtete. Sie werden nun alle angeschrieben und erhalten die Richtlinien. Ziel sei es, Ende des Jahres die ersten Grundstücke zuzuteilen. 2020 könnten sie dann verkauft werden.

Über das Wie einer Sperrung der Jobsterstraße war im Gemeinderat oft und ausführlich diskutiert worden, da das Durchfahrtsverbot von vielen Autofahrern missachtet wird. Letztlich entschied das Gremium, eine einfache Schranke anzubringen die betroffenen Landwirte erhalten Schlüssel. Sobald die Witterung es zulässt, werde sie angebracht, sagte Popp.

Ein "leidiges Thema" bleibt der wegen Baumängeln ausgemusterte Hochbehälter in Schroßlach. Fünf verschiedene Richter hätten sich mittlerweile mit der Materie befasst, einvernehmliche Lösung mit dem beklagten Ingenieurbüro und der Baufirma habe man keine gefunden. Aufgrund einer neuen Rechtsprechung sieht Popp für die Gemeinde ohnehin schwarz. Anspruch auf Schadenersatz gebe es demnach nur noch, wenn ein Schaden auch behoben werde. Die Allershausener aber haben neu gebaut.