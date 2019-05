28. Mai 2019, 22:29 Uhr Rosenstadt Freising Blume der Liebe und Jugendfrische

Am Samstag, 15. Juni, findet in der Freisinger Altstadt am Wörther Platzl wieder der Rosentag statt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Vorträgen

Von Petra Schnirch, Freising

In der Rosenstadt Freising gibt es auch in diesem Jahr einen Rosentag mit Rosenmarkt: Am Samstag, 15. Juni, dreht sich in der Altstadt von 9 bis 16 Uhr wieder alles um die Königin der Blumen. Die Veranstaltung findet erneut am Wörther Platzl statt. Wegen der Bauarbeiten in der Innenstadt war sie vor drei Jahren dorthin verlegt worden - und für Max Kirchmaier, den Vorsitzenden des Vereins Aktive City, hat sich der Umzug als echter Glücksfall erwiesen. Der Zahl der Besucher steige Jahr für Jahr.

Diesmal sind die Wege besonders kurz, denn wegen der Sperrung des Marienplatzes stehen am Samstag auch die Wochenmarkt-Stände in der Oberen Hauptstraße. Beide Märkte gehen also fast ineinander über. Auf dem Wörther Platzl erwartet ein breites Sortiment an zum Teil seltenen Rosen und Begleitpflanzen die Besucher. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm, Musik und Essensstände. Ein Eisstand soll ebenfalls dabei sein.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher eröffnet den Rosentag um 10 Uhr offiziell, dazu spielt die Stadtkapelle Freising. Eingekauft werden kann bereits von 9 Uhr an. Von 13 Uhr an unterhält das Singer-Songwriter-Duo Apollons's Smile mit Marc Hanow und Julian Hobmeier das Publikum. Mit einbezogen in den Rosentag wird die Roseninsel mit dem großen Schaugarten zwischen den zwei Moosacharmen, das "grüne Herz der Freisinger Altstadt", wie Kirchmaier am Dienstag bei einem Pressegespräch im Rathaus sagte. Dort gibt es auf einer Fläche von 550 Quadratmetern mehr als 80 verschiedene und besondere Rosensorten. Während die Eltern die duftenden Blumen bewundern, steht für Kinder ein Spielplatz bereit. Auch der Kneipp-Verein beteiligt sich an der Veranstaltung und informiert darüber, warum das Kneippen so gesund ist. Kleine Besucher können dort planschen. Viele Freisinger wüssten gar nicht, dass es in der Altstadt, in der Moosach neben der Roseninsel, eine Kneippmöglichkeit gibt, sagte Kirchmaier.

Die Stadtgärtnerei gibt Tipps rund um die Rose. Zu sehen ist noch einmal die Kunstinstallation "Gedankenflüge - Europas Werte zeigen". Das Gemeinschaftsprojekt der Kulturvereine Modern Studio und Kultur-gut Freising war bereits im Amtsgerichtsgarten ausgestellt. Auch mehrere Vorträge sind geplant. Um 11 Uhr informiert Imker Michael Streckfuß über "Bienen im Garten - ganz nebenbei". Am Nachmittag gibt Maria Bauer von 14 Uhr an einen Überblick über verschiedene Rosenklassen von der historischen Rose bis zur Edelrose.

Die Geschäfte in der Innenstadt beteiligen sich auf ihre Weise am Rosentag. Sie werden wieder ihre Schaufenster entsprechend dekorieren, aber auch passende Produkte anbieten, dazu gehören Rosenöle, Käse mit Rosenblüten oder eine Rosenschokolade. Stadträtin Heidi Kammler (SPD) und Max Kirchmaier dankten Stadtgärtnerei und Bauhof für deren Mithilfe.

Der Markt findet am Samstag, 15. Juni, bei jedem Wetter statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Das Parkhaus Am Wörth befindet sich direkt nebenan, auch zum Bahnhof ist es nicht weit.