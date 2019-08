Spontan in den Biergarten

Der ADFC unternimmt am Sonntag, 25. August, eine spontane Radtour in den Biergarten Schlossallee in Haag. Treffpunkt zur 50 Kilometer langen, moderaten Radtour ist um 10.30 Uhr auf der Plattform der Freisinger Bank, Münchner Straße 2.