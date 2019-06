10. Juni 2019, 17:25 Uhr Protest in Freising "Wir verlieren unser gemäßigtes Klima"

Forstexperte Ralf Petercord fordert bei Freisinger Mahnwache, mehr Geld für den Umbau der Wälder bereit zu stellen.

Von Katharina Aurich, Freising

Trotz der Abendhitze haben sich am Freitag etwa 120 Bürger am Kriegerdenkmal zur Mahnwache für Klimagerechtigkeit versammelt, die der Freisinger Ernst Hörmann regelmäßig initiiert. Inzwischen wird das Treffen am jeweils ersten Freitag im Monat auch vom Bund Naturschutz, den Naturfreunden und dem Weltladen unterstützt. Aber vor allem sind es die Menschen in Freising, die sich aufgrund des Klimawandels Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder machen und hier jeden Monat zusammenkommen.

Ernst Hörmann begrüßte die Teilnehmer mit einer deutlichen Rüge an die Politik, die tatenlos bleibe - aber "über das Klima verhandelt man nicht", rief er unter Applaus. Wie sehr für Fachleute die Auswirkungen der Klimaveränderung bereits sichtbar sind, schilderte Ralf Petercord von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising. Er selbst sei Vater zweier Kinder und es gehe darum, dass auch sie als Erwachsene noch in einen Wald gehen könnten, sagte er. Denn die Wälder veränderten sich schon jetzt durch die zunehmende Klimaerwärmung.

Mehr Schädlinge, mehr Stürme

Es werde immer mehr Unwetter geben, Trockenheit und auch harte Winter. "Wir bekommen etwas ganz Neues, wir verlieren unser gemäßigtes Klima", sagte er. Im Wald zeige sich dies bereits am hohen Schädlingsaufkommen und an Stürmen, so dass große Waldflächen verschwinden. Das Gleichgewicht gehe verloren, keiner wisse, wie der Wald der Zukunft aussehen werde,berichtete der Fachmann. Deshalb sei es eine gesellschaftliche Aufgabe, die Wälder umzubauen, dass sie besser mit dem Klimawandel zurecht kämen. Dafür müsste viel mehr Geld bereitgestellt werden.

"Die Situation ist ernst"

Denn auch in Zukunft benötigten wir Holz, jeder Bürger in Deutschland verbrauche täglich durchschnittlich 600 Gramm dieses Rohstoffs. Nicht nur der Staat müsse etwas tun, jeder einzelne sollte seine Ansprüche zurückschrauben, mahnte Petercord. Dazu gehöre, im Winter nicht zu jeder Zeit auf beschneiten Hängen Skifahren zu wollen oder nicht mehr in einem großen Auto mit hohem Benzinverbrauch, sondern mit einem kleineren zu fahren. Man brauche nicht im Winter 24 Grad in seiner Wohnung, es lebe sich auch bei 19 Grad mit Hose und Pullover angezogen gut. "Wenn sich nichts ändert", mahnte Petercord, "haben unsere Kinder keine Chance, die Situation ist ernst."