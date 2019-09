Die 27-jährige Studentin, die kürzlich eine Schneise der Verwüstung durch die Innenstadt gezogen hat, ist in der Nacht zum Mittwoch erneut wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte aufgefallen. Weil die Frau höchst fremd- und selbstgefährdend eingestuft wurde, endete die Nacht für sie diesmal mit der Einweisung und Überstellung in eine psychiatrische Klinik. Bei der Einsatzzentrale in Ingolstadt war über die Integrierte Leitstelle in Erding eine Mitteilung eingegangen, ein Rettungswagenteam melde, dass eine Patientin Medikamente wolle und auf dem Rettungswagen herumturne.

Die Streifenbesatzung konnte 27-Jährige an der Skofja-Loka-Straße antreffen. Diesmal hatte sie laut Polizei schon den Außenspiegel eines Wagens beschädigt. Die eingesetzten Streifenpolizisten wurden von der Frau erst einmal unflätig beschimpft. Da sie nicht stehen bleiben wollte, wurde sie durch einen der Beamten am Arm festgehalten. Daraufhin, so die Polizei, habe die Frau den Beamten geschubst, geschüttelt und versucht, sich loszureißen. Die Beamten - inzwischen waren drei Streifenbesatzungen zur Stelle - mussten die Frau deshalb zu Boden bringen, um sie zu fixieren. Dabei habe sie den Beamten, der sie festgehalten hatte, wieder wüst beleidigt und ihm mit der Faust auf die rechte Wange geschlagen. Er wurde leicht verletzt.

Die beiden Rettungsassistenten gaben an, dass die 27-Jährige ihnen mehrmals den Hitlergruß gezeigt habe und absichtlich vor den Rettungswagen gelaufen sei, so dass der Fahrer ausweichen musste. Wie sich bei der Durchsuchung der Beschuldigten herausstellte, hatte sie ein Taschenmesser mitgeführt. Für die 27-jährige Frau kam nach dieser Nacht wieder eine ganze Reihe neuer Delikte hinzu: neben Beamtenbeleidigung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Verwenden von verfassungswidrigen Symbolen.