30. Mai 2019, 14:38 Uhr Polizei sucht Zeugen Betrüger ergaunern Schmuck von Seniorin

Unbekannte am Telefon gibt sich als angebliche Nichte aus, die wegen eines Immobilienkaufs in Schwierigkeiten geraten ist.

Birgit Goormann-Prugger, Hallbergmoos

Mit der als "Enkeltrick" bekannten Betrugsmasche ist es am Mittwoch laut Polizei unbekannten Betrügern gelungen, von einer Rentnerin Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu ergaunern. In den Nachmittagsstunden erhielt die Seniorin einen Anruf, angeblich eine Nichte. Diese habe es verstanden, der Frau glaubhaft ein Verwandtschaftsverhältnis vorzugaukeln und forderte finanzielle Hilfe für einen vorgeblichen Immobilienerwerb. In dem Glauben, ihre vermeintliche Nichte zu unterstützen, übergab die Seniorin schließlich Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an eine unbekannte männliche Person.

Für diese Geldübergabe wurde die Frau zu einem Treffpunkt an die Freisinger Straße in Hallbergmoos bestellt. Dort übergab sie einen beigefarbenen Stoffbeutel mit ihrem Schmuck an den Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird: männlich, 1,70 Meter groß, kräftige Statur, 30 Jahre alt, helle Gesichtshaut, ovales Gesicht; Bekleidung: graues Blouson, beige Schirmmütze; Der Unbekannte sprach deutsch mit ausländischen Akzent. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0 81 22/96 80 von der Kripo Erding entgegen genommen.