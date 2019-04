16. April 2019, 21:58 Uhr Polizei sucht Zeugen Aufmerksame Nachbarin vertreibt Einbrecher

Eine Anwohnerin der Leinweberstraße in Nandlstadt hat am Montagvormittag womöglich einen Einbruch in ihrer Nachbarschaft verhindert. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf einen weißen Lieferwagen aufmerksam geworden. Dabei handelte es sich entweder um einen Fiat Ducato oder einen Mercedes Sprinter. Dieser parkte vor einem Anwesen. Der Fahrer, bekleidet mit einem "Blaumann" und einem schwarzen Basecap stellte gerade eine Leiter an den Balkon im ersten Stockwerk. Die Frau sprach den Mann an, was er denn da wolle. Dieser antwortete, er wolle die Jalousien überprüfen. Noch bevor sich die Frau das Kennzeichen des Lieferwagens notieren konnte, fuhr der Mann davon. Möglicherweise hatte der Wagen ein polnisches Kennzeichen.

Allerdings informierte die Nachbarin erst am späten Nachmittag die Polizei so dass diese nicht mehr gezielt fahnden konnte. Diese weist darauf hin, dass auch gekippte Fenster in höheren Etagen Einbrecher anlocken. Die Moosburger Polizei (0 87 61/3 01 80) sucht Zeugen, denen der weiße Lieferwagen aufgefallen ist.