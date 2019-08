1. August 2019, 22:06 Uhr Polizei-Kontrolle Bedröhnt zum Flughafen gefahren

Unter Einfluss von Marihuana und Kokain war am Mittwochnachmittag ein Autofahrer am Flughafen unterwegs. Zivilfahnder der Polizeiinspektion Flughafen kontrollierten den 21-Jährigen in seinem Wagen auf dem Südring. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der den Verdacht erhärtete. Der 21-Jährige musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen. Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz sind eingeleitet.