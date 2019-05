28. Mai 2019, 22:29 Uhr Nur drei Leute wollen mitmachen Wenig Interesse an Mitarbeit

Der VdK-Ortsverband Neufahrn sucht neue Vorstandschaft

Eigentlich waren sich alle einig: Der VdK-Ortsverband in Neufahrn soll weiter eigenständig existieren und nicht einem anderen Ortsverband zugeordnet werden. Entgegen allen Gerüchten wird er nicht aufgelöst. Nur wie er sich für die Zukunft fit machen soll, ist weiter nicht ganz klar: Bei einer Gesprächsrunde zu solchen Fragen fanden sich nur drei Interessenten für ein Amt im Ortsvorstand. Mindestens fünf werden aber benötigt. "Alle bedauern, dass kein Vorstand existiert und keine Veranstaltungen und Fahrten stattfinden, aber das Interesse an einer Funktion im Vorstand und Mitarbeit war sehr verhalten und eigentlich nicht vorhanden", resümiert der stellvertretende Kreisvorsitzende Markus Tribanek. Der Kreisvorstand leitet den Ortsverband derzeit kommissarisch, Tribanek fungiert als direkter Ansprechpartner.

Der Neufahrner stand selbst schon einmal an der Spitze des Ortsverbands: Im März 2018 war er aber als Vorsitzender zurückgetreten. Seine Frau Irmgard, die sich als "Vertreterin der Jüngeren" engagiert hatte, und sein Vater Winfried, der für die Kasse zuständig war, hatten ihre Ämter damals niederlegt. Von "unüberbrückbaren Differenzen", mangelndem Vertrauen und der fehlenden Unterstützung im Ortsvorstand war die Rede. Zum Jahresende erklärten die verbliebenen Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt. Jetzt ist der Blick wieder nach vorne gerichtet. In einem ersten Schritt wurde die Gesprächsrunde einberufen, an der gut 40 von mehr als 600 Mitgliedern teilnahmen.

Nun geht es darum, genug potenzielle Funktionäre zu finden. Auch werden für mögliche Veranstaltungen freiwillige Helfer gesucht, die nicht dem Vorstand angehören müssen. Gerade jüngere Mitglieder unter 65 Jahren seien schwer zu erreichen, bedauert Tribanek. Hauptsächlich seien über 65-Jährige bei den Veranstaltungen, obwohl das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 62 Jahren liege. Er selbst ist 54 Jahre alt und will mit seinem Engagement zeigen, dass es auch als berufstätiger Mensch möglich ist, "ein Ehrenamt zum Wohle der Allgemeinheit auszuüben". Denn "wenn keiner sich engagiert, passiert auch nichts."

Den VdK-Ortsverband gibt es seit mehr als 70 Jahren. In Neufahrn organisiert er zum Beispiel Informationsveranstaltungen und Ausflüge. Über die Kreisgeschäftsstelle bietet der VdK Rat und Hilfe etwa im Schwerbehindertenrecht, bei Kur-und Reha-Anträgen sowie bei Fragen zur Unfall-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.