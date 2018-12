23. Dezember 2018, 17:32 Uhr Nicht alle können an Heiligabend feiern Das Handy bleibt an

Psychologin Sandra Avinyó weiß: "Alleine zu sein, ist an Weihnachten besonders schlimm." Deshalb ist sie für ihre Patienten erreichbar. Viele, die in den kommenden Tagen arbeiten müssen, haben damit dagegen kein Problem

Von Nadja Tausche, Landkreis

Was, wenn man sich an Heiligabend einsam fühlt und dringend mit jemandem sprechen muss? Oder wenn man am ersten Weihnachtsfeiertag einen Wasserrohrbruch hat? Über die Feiertage hält neben Feuerwehrleuten und Pfarrern auch so manch anderer im Landkreis die Stellung. Ein Überblick.

Der Bahnhofskiosk

"Wir müssen 365 Tage im Jahr offen haben", sagt Claudia Heigl, Filialleiterin des Kiosks am Freisinger Bahnhof. Das fordere zum einen die Deutsche Bahn, sie ist Eigentümerin des Kiosks. Zum anderen sei das mit den Presseverlagen so vereinbart: Denn wenn der Kiosk zu hat, werden deren Zeitschriften nicht verkauft. Über die Weihnachtsfeiertage ist es aber deutlich ruhiger als sonst. Sie finde das Arbeiten an Weihnachten deshalb sogar ganz angenehm, sagt Heigl. "An den Feiertagen haben wir viele ältere Stammkunden." Auch Jan Werner stört sich nicht an seinem Dienst am zweiten Weihnachtsfeiertag: "Ich hatte Zeit meines Lebens Feiertags- und Sonntagsdienste", erzählt Werner, der am Kiosk verkauft und früher bei der Bahn gearbeitet hat. Man mache allerdings etwas später auf und schließe über die Feiertage schon nachmittags.

Der Radiosender

Auch beim Sender Top FM ist man über die Weihnachtsfeiertage aktiv. Seit Oktober 2017 ist Top FM im Landkreis Freising zu hören. Gesteuert wird das Ganze zentral vom Hauptstudio in Fürstenfeldbruck, wie Nachrichtenchef Robert Sterner erklärt. Über die Feiertage arbeite man mit einer heruntergefahrenen Zahl an Mitarbeitern. Auch das Programm sei leicht abgewandelt: "Wir reduzieren unseren Lokalanteil". Stattdessen bringe der Sender über Weihnachten mehr deutschlandweite Nachrichten. Lokal gebe es dann nicht so viel zu berichten: "Das kann man so ganz gut ausgleichen."

Die Stadtwerke

Auch bei den Stadtwerken ist über die Feiertage jemand zu erreichen - allerdings nur über die Störungsnummer. Die Stadtwerke selbst bleiben geschlossen. Dementsprechend voll wird es im neuen Jahr: "In der ersten Januarwoche ist richtig viel los", erklärt Mitarbeiterin Nina Reitz. Vor Kurzem habe man die Ablesekarten für Strom, Wasser und Gas an die Kunden geschickt. Anfang Januar kämen viele Leute mit Fragen zu den Karten. Außerdem verkaufe man in diesem Jahr Gutscheine für das neue Freisinger Schwimmbad, auch deswegen rechnet Reitz mit vielen Besuchern.

Der Flughafen

Weihnachten in Spanien: Den Traum erfüllen sich in diesem Jahr offenbar nicht wenige. 540 Starts gibt es am Flughafen München in den Weihnachtsferien insgesamt nach Spanien. Damit gehört das Land zu den am häufigsten angeflogenen Zielen in dem Zeitraum, neben Italien: Dorthin starten noch einmal so viele Flieger, schreibt der Flughafen in einer Mitteilung. Insgesamt arbeiten über die Feiertage mehrere Tausend Menschen am Flughafen, erklärt Pressesprecher Edgar Engert.

Am wenigsten zu tun haben dürften die am 25. Dezember: Das ist der reiseschwächste Tag der Ferien. 509 Flüge seien für den Tag geplant, sagt Engert. Der beliebteste Tag zum Fliegen in dem Zeitraum sei der 21. Dezember mit mehr als doppelt so vielen Starts. Eine Besonderheit: Passagiere und Mitarbeiter können Gottesdienste in der Christophorus-Kapelle des Flughafens besuchen.

Die Psychologin

Sandra Avinyó führt eine Psychotherapeutische Praxis in Freising. Über die Feiertage lässt sie ihr Handy an: "So können sich die Patienten, die das brauchen, jederzeit melden", sagt Avinyó. Das sei zwar in den vergangenen Jahren kaum vorgekommen. "Aber die Erfahrung zeigt: Es tut gut zu wissen, dass im schlimmsten Fall jemand da ist." In ihrer Praxis spricht Avinyó das Thema Weihnachten an. Sie frage ihre Patienten, wie Weihnachten bei ihnen aussehe, erzählt sie. Das werde manchmal unterschätzt, aber: "Alleine zu sein, ist an Weihnachten besonders schlimm."

Avinyó will ihre Patienten deshalb überzeugen, Kontakt zu Geschwistern oder Freunden aufzunehmen. "Ich versuche, die Leute dazu zu bewegen, dass sie nicht alleine bleiben." Auch Menschen, die nicht alleine feiern, können Weihnachten als Belastung empfinden: Den meisten sei es sehr wichtig, dass an Weihnachten alles passe: "Dadurch gerät man in großen Stress." Deshalb, so rät es die Psychologin: wenn möglich, die Erwartungshaltung minimieren.