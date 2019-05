28. Mai 2019, 22:29 Uhr Neustift Hollerkücherl am Markt

Am Neustifter Freitagsmarkt vor der Pfarrkirche St. Peter und Paul gibt es noch bis Pfingsten Schrobenhauser Spargel. Von Freitag, 31. Mai, an werden Hollerblütenkücherl angeboten. Am Freitag, 7. Juni, sind wieder Wein und Marmelade aus dem österreichischen Kamptal im Angebot.