Nach dem Wechsel der beiden FDP-Gemeinderäte zu den Freien Wählern stellt sich der FDP-Ortsverband jetzt neu auf. Vorsitzender Timo Ecker plant noch vor dem Frühjahr Neuwahlen und kündigt für die Kommunalwahlen 2020 eine eigene Kandidatenliste an. Anders als sechs Jahre zuvor wird es keine gemischte Liste "FDP/Die Neufahrner Mitte" sein. Trotzdem müssen Bewerber nicht zwingend Parteimitglieder sein. Einen Bürgermeisterkandidaten oder eine -kandidatin wollen die Liberalen nicht ins Rennen schicken. Das wäre doch ein zu großer "Extra-Aufwand", so Ecker.

Im jetzigen Gemeinderat ist die FDP demnächst Geschichte. Markus Funke und Christopher Aichinger gehören von 1. September an offiziell zu den Freien Wählern. In der Sitzung am Montag, 26. August, muss deshalb auch die Besetzung der Ausschüsse verändert werden. Im Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss bekommen die Freien Wähler einen Sitz dazu. Im Verwaltungs- und Personalausschuss sowie im Finanzausschuss profitiert die eigentlich unbeteiligte CSU. Das liegt an der Berechnungsarithmetik des Hare-Niemeyer-Verfahrens, nach dem die Sitze verteilt werden.

Im Vorfeld haben Funke und Aichinger ihre Beweggründe noch einmal in einem Schreiben an die Gemeinderatskollegen erklärt. Sie hätten sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht, versichern sie, "zumal die kleine FDP-Fraktion in Neufahrn auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken kann". Mit Blick auf den Wahlkampf hätten sie jedoch eingesehen, dass sie den zeitlichen Aufwand neben Familie, Beruf und Gemeinderatsarbeit nicht leisten könnten: "Andere Ehrenämter und Vereinstätigkeiten wollen wir dafür nicht opfern". Bei der örtlichen FDP fehlt es nach Einschätzung von Funke und Aichinger an Personen, die sich um alles kümmern: "In der Vergangenheit wurde der Wahlkampf von uns Nichtmitgliedern maßgeblich bestimmt".

Zudem hätten Gespräche mit Orts-und Kreisverband gezeigt, dass sich "mehr landes- und bundespolitische Strömungen in der Kommunalpolitik abzeichnen sollen". Einigen dieser Ansichten seien sie "nicht zugetan" - insbesondere die "problematische Haltung" der FDP zum Flughafenausbau sprechen die zwei Gemeinderäte an. Mit den Freien Wählern hätten sich in den vergangenen Jahren "große Schnittmengen" ergeben. Der FDP wolle man ein halbes Jahr vor den Wahlen die Chance geben, sich neu zu orientieren. Es habe "kein böses Blut" gegeben, versichert Vorsitzender Ecker, die Stimmung im Ortsverband mit seinen zwölf Mitgliedern sei gut. Optimistisch geht der 24-Jährige den Neuaufbau an: "Wir sind motiviert".