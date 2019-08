Der FDP-Kreisverband Freising und der Ortsverband Neufahrn laden am Dienstag, 27. August, um 19 Uhr zum "Liberalen Stammtisch" in den Gasthof Maisberger (Bahnhofstraße 54) ein. Thema ist die "Kommunalwahl 2020 - Inhalte der Neufahrner Liberalen". Der Stammtisch bietet ein Forum, um in geselliger Runde Ideen auszutauschen und neue Gesichtspunkte kennenzulernen. Eingeladen sind alle , die Spaß an politischen Diskussionen haben.