1. August 2019, 22:07 Uhr Neufahrn Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Feier zum Marktplatz-Jubiläum soll ein Jahr später stattfinden

Die große Silvesterparty zum Marktplatz-Jubiläum muss voraussichtlich um ein Jahr verschoben werden. Zwar laufen die Planungen dafür bereits auf Hochtouren. Der DJ und die Technik für Beschallung und Lichtershow sind kein Problem, dafür gibt es bereits Zusagen. Der Sanitätsdienst ist sogar schon gebucht. Aber die Party wird wohl am fehlenden Sicherheits- und Ordnungsdienst scheitern: "Wir werden zu 98 Prozent keinen bekommen", bedauert Bürgermeister Franz Heilmeier (Grüne).

Bei acht Unternehmen ist Organisatorin Nicole Dobner von der Rathausverwaltung bereits abgeblitzt, an Silvester sind alle schon ausgebucht. Wenigstens eine Sicherheitswacht könnte die Feuerwehr theoretisch bieten, die aber nach jetzigem Stand ebenfalls nicht zu haben ist. Sie habe "auch noch andere Aufgaben dieser Nacht", erklärte Dobner. Ohne Aufsicht will der Verwaltungs- und Personalausschuss das Risiko aber nicht eingehen, zumal bei solchen Veranstaltungen eine Security-Kraft pro 100 Besucher eigentlich vorgeschrieben ist. Missachte man die Auflage, und es passiere was, "steht der Staatsanwalt vor der Tür", gab Dobner zu bedenken. Eine solche Großveranstaltung ist "in der heutigen Zeit ohne Ordnungsdienst nicht durchführbar", bekräftigte Matthias Caven (Freie Wähler).

Wichtig wäre der Ordnungsdienst auch deshalb, damit die Einhaltung des geplanten Feuerwerksverbots überwacht werden kann. Lediglich Kulturreferentin Christa Kürzinger (CSU) könnte sich eine andere Lösung vorstellen: Die Gastronomen könnten die Partygäste noch einmal ausdrücklich auf das Böllerverbot hinweisen, schlug sie vor. "Das Gros" der Gäste komme schließlich erfahrungsgemäß aus den umliegenden Lokalen. Im Übrigen gebe es bei anderen Großveranstaltungen auf dem Marktplatz keinerlei Ordnungsdienst. Da sei aber auch "ein anderes Publikum", gab Beate Frommhold-Buhl (SPD) zu bedenken.

Von Christian Nadler kam schließlich der Vorschlag, die Veranstaltung einfach um ein Jahr zu verschieben, falls sich nicht doch noch eine Lösung findet. Dann würde das 20. Marktplatz-Jubiläum eben mit einem Jahr Verspätung gefeiert. 2020 könnte freilich ebenso als Jubiläumsjahr deklariert werden: Zwar wurden bereits1999 die ersten Geschäfte eröffnet, im Jahr 2000 folgten aber noch der Umzug der Bücherei und die eigentliche Fertigstellung des Platzes.

Ob 2019 oder 2020 - das Programm steht bereits fest: Die Silvesterfeier soll - aus Rücksicht auf die umliegenden Lokale - erst gegen 22 Uhr beginnen und bis zwei Uhr dauern. Gedacht ist an eine Party mit DJ und Bewirtung durch den Marktplatztreff. Um 23.40 Uhr gibt es ein Orgelspiel von Pfarrer Wolfgang Lanzinger in der katholischen Kirche, und dieses wird auch nach draußen übertragen. Kurz vor dem Jahreswechsel läuten die Glocken der beiden Kirchen. Um Mitternacht soll dann anstelle eines Feuerwerks eine mit Musik unterlegte Lichtershow stattfinden. Danach wird Walzermusik für einen Tanz auf dem Marktplatz gespielt.