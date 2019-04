28. April 2019, 22:29 Uhr Neues Angebot in Moosburg Sprechstunde für Trauernde

Die Hospizgruppe Freising bietet erstmalig am Mittwoch, 8. Mai, eine Sprechstunde für Trauernde in Moosburg an. Sie findet künftig an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 17 bis 18.30 Uhr in den Räumen der Caritas am Kastulusplatz 2 statt. Die Leitung hat die ausgebildete Trauer- und Hospizbegleiterin Barbara Kraich-Weigand. Eingeladen sind alle Trauernden, die sich in einem geschützten Rahmen austauschen möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.