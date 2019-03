1. März 2019, 17:29 Uhr Neuer Investor China übernimmt

Dashang Group steigt bei der Schlossbrauerei Au ein.

Peter Becker, Au

Die Schlossbrauerei Au hat einen neuen Investor. Laut Pressemitteilung sei es der Eigentümerfamilie gelungen, die Weichen für die weitere erfolgreiche Zukunft des Brauereibetriebes zu stellen. Der Investor ist die FCAA Castle Brewery Company, die als Holding die deutschen Aktivitäten der chinesischen Einzelhandelsgruppe Dashang Group mit Sitz in Dalian, China bündelt.

Die chinesische Dashang Group steigt bei der Schlossbrauerei ein. (Foto: Marco Einfeldt)

Die Dashang Group sei vergleichbar mit der in Deutschland agierenden Metro, heißt es in der Pressemitteilung. Sie verfüge über viele Supermärkte und wichtige Absatzmärkte in China. Das Unternehmen verfolge das Ziel, die Qualitätsbiere der Schlossbrauerei Au als eigene Marke flächendeckend in ganz China zu verbreiten und auf dem Markt zu positionieren. Diese Strategie habe die Dashang Group mit eigenen europäischen Weingütern bereits erfolgreich umgesetzt.

Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Geschäftsleiter Michael Beck von Peccoz betont, dass es ihm wichtig gewesen sei, dass die Dashang Group in den Brauereibetrieb in Au investieren wolle und die Arbeitsplätze gesichert seien. Ausschlaggebend für das Engagement des Investors seien die Geschichte der Schlossbrauerei, die lange Tradition der Familie, die hohe Qualität der Biere und nicht zuletzt die weltweite Bekanntheit des Hopfenanbaugebietes Hallertau gewesen. Der bisherige Geschäftsführer Michael Freiherr Beck von Peccoz wird diesen Prozess begleiten. Dadurch werde die enge Zusammenarbeit zwischen Investor und Familie bekräftigt und zum anderen auch gewährleistet, dass für Kunden die bisherigen Ansprechpartner die gleichen bleiben.