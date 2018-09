12. September 2018, 22:28 Uhr Nach Unfall in Freising Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer hatte am Dienstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr seinen Wagen an der Erdinger Straße in Höhe der Hausnummer 149 abgestellt. In diesem Zeitraum hatte ein anderer Fahrer den Wagen derart gerammt, dass ein Schaden von 2000 Euro entstanden war. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei (0 81 61/5 30 50) entgegen.