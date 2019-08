1. August 2019, 22:07 Uhr Moosburg Museum macht Ferien

Das Stalag-Neustadt-Museum an der Hodschager Straße 2 in Moosburg ist noch am Freitag, 2. August, wie üblich von 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Im restlichen Monat August bleibt das Museum geschlossen. Am Freitag, 6. September, findet die Eröffnung einer Sonderausstellung zum Gedenken an den Moosburger Karikaturisten Willi Sauerstein statt. Weitere Infos: 0 87 61/33 07 18.