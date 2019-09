Die nächste Matinee zur Marktzeit findet am Samstag, 7. September, um 12.05 Uhr im Moosburger Kastulusmünster statt. Dann will das Duo "ArpaLon" mit Musik für Violine und Harfe ein ganz besonderes Programm präsentieren wird. Fast ausnahmslos französische Kammermusik hat sich das Duo, dessen Name sich aus "Arpa - Harfe" und "Violon - Violine" zusammensetzt, für den Auftritt in Moosburg ausgesucht. Klangvolle Komponistennamen wie Marcel Tournier, Jacques Ibert und Jules Massenet sind ebenso zu finden wie der einzige Nicht-Franzose und jüngster unter den Komponisten, der Este Andres Izmaylov. Spätromantische Klänge wie die der "Meditation" - das berühmteste Werk Massenets, das seiner Oper "Thais" entstammt - stehen moderneren Klängen gegenüber, für die die großartige Akustik des Kastulusmünsters geradezu wie gemacht scheint.

Leonie Herteux, Violine, und Barbara Eckmüller an der Harfe kennen sich seit ihrer Studienzeit an der Würzburger Musikhochschule und traten bereits dort als Duo in Erscheinung. Beide leben in der Nähe von Freising und haben sich 2018 mit der Gründung des Duos "ArpaLon" ganz der Kammermusik verschrieben.

Der Eintritt zu dem 30-minütigen Konzert ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten werden gerne entgegengenommen. Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, eine Patenschaft für die Generalsanierung der Orgel bei Stefan Metz abzuschließen.