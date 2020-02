Es kommt selten vor, dass Vertreter nahezu aller Parteien auf derselben Bühne stehen. Und noch seltener kommt es vor, dass sie nacheinander Parolen desselben Inhalts in eine demonstrierende Menge rufen. Beim "Fest für Menschlichkeit und Toleranz - Moosburg gegen Rassismus" mit mehr als 400 Teilnehmern haben die Parteien einen Monat vor der Kommunalwahl die sie trennenden Gräben für ein paar Stunden geschlossen, um dem AfD-Kreisverband bei dessen Wahlkampfauftakt in der Moosburger Schäfflerhalle entgegenzutreten. Beiträge anderer Redner legten nahe, dass die Folgen des Rechtsrucks in Teilen der Stadtgesellschaft bereits konkret spürbar sind.

"Die geistigen Nachfahren der Nazis in Moosburg haben sich zusammengerottet - da drüben", sagte Klaus Reichel vom Verband der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, am Dienstagabend auf dem Viehmarktplatz. "Nicht alle AfD-Wähler sind Nazis, aber sie wählen Nazis." Kurzes Schweigen, dann Applaus.

Josef Birnkammer vom Moosburger Stammtisch für Völkerverständigung erzählte, er habe sich für die AfD-Versammlung angemeldet. Aus generellem Interesse an Reden. Doch der Versammlungsleiter habe ihn als "unerwünschte Person" ausgeschlossen. Birnkammer warnte mit Verweis auf die Rhetorik von AfD-Größen wie dem Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke vor einer angestrebten "Machtergreifung", vergleichbar den Nationalsozialisten. Und an den Moosburger AfD-Bürgermeisterkandidaten Gerhard-Michael Welter gerichtet: "Herr Welter, darf ich vielleicht dann keinen Bauantrag mehr stellen, wenn ich stigmatisierter bin?".

"Wir sind nicht die Schande, die Schande sitzt da drüben"

Zwischen den Beiträgen wurden Artikel aus dem Grundgesetz verlesen. Von "Die Würde des Menschen ist unantastbar" (aus Artikel 1) bis "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht" (Artikel 16a). Acht Auszüge waren ausgedruckt und angeleuchtet auf einen Wagen gespannt. Verantwortlich zeichneten Barbara Bucksch sowie Johannes Becher, Verena Kuch und Zeno Heilmaier von den Grünen, Lena Zehetbauer, Nigar Tiryaki (beide SPD), Benedict Gruber (Fresh), Stefan John (Linke) und Philipp Fincke (FDP).

Detailansicht öffnen Mehr als 400 Menschen haben am Dienstag in Moosburg gegen einen Rechtsruck protestiert. (Foto: Marco Einfeldt)

"Wir werden von der AfD massiv angegangen, im Internet wird Hetze betrieben", sagte Jürgen Zwerger vom Moosburger Helferkreis Asyl. Er setzte entschlossen nach: "Wir sind nicht die Schande, die Schande sitzt da drüben." Es sprachen außerdem die Seniorenbeirätin Dagmar Seghutera, Petra Weller von der Bäckerei Weller, Ludwig Würfl vom DGB sowie mit Markus John (katholisch) und Regine Weller (evangelisch) zwei Kirchenvertreter. Die muslimische Gemeinde hatte "wegen der aktuellen Situation" abgesagt, wie es hieß.

Im Publikum mischten sich Sorge und Kampfgeist. "Ich hab mich mein Leben lang dafür eingesetzt, dass es nicht mehr so weit kommt", sagte ein Mann in den 60ern, der anonym bleiben wollte. "Ich bin entsetzt, dass es jetzt so schnell ging." Sie sei hier, "weil man nicht mehr wegschauen darf", sagte eine 28-Jährige. "Ich bin da, weil es immer heißt: Wir haben nix gewusst. Aber das kann man nicht behaupten", sagte Katharina Maier. "Da kann man auch mal für frieren", ergänzte die 27-Jährige mit Blick auf die frostigen Temperaturen. Man müsse "Solidarität zeigen", sagte eine Gruppe Mittzwanziger vom Solidarischen Netzwerk und Fridays for Future, die aus Freising gekommen war. Es sei "wichtig, auch bei kleinen Veranstaltungen dabei zu sein".

Die Gruppierungen hatten ihre Wahlplakatflächen zur Verfügung gestellt

Vertreter von Linken, CSU, Freien Wählern, Fresh, Grünen, FDP, SPD und ÖDP demonstrierten auf dem Podium Geschlossenheit im Kampf gegen Rechts. Ein Kommentar von FW-Stadtrat und Migrationsreferent Hans Reif stach heraus: "Wenn das eine Alternative ist, dann war die DDR eine demokratische Republik, dann ist im Leberkäs so viel Leber wie Käs und dann bin ich der alternative Mittelstürmer vom FC Bayern."

Vor dem Fest hatten sich alle Gruppierungen darauf verständigt, die ihnen seit Sonntag zustehenden Wahlplakatflächen bis zum Fest mit gemeinsamen Toleranz-Plakaten zu bekleben. Dass sie es mit der Geschlossenheit ernst meinten, zeigte auch der Redebeitrag von CSU-Stadtrat Rudolf Heinz, der trotz des zeitgleich stattfindenden Neujahrsempfangs seiner Partei dabei war. Mehrere Redner lobten die großteils jungen Organisatoren. Zum Abschluss mahnte die 15-jährige Vorsitzende des Jugendparlaments, Marina Schorrg: "Ich vertrete hier die Nicht-Wählenden. Wählen Sie in unserem Sinne, wählen Sie nicht die AfD."