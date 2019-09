Ganz schön was los am Wochende in der Stadt. Da man man schnell mal ducheinanderkommen

Puuuh, das wird wieder so ein Wochenende werden in der Stadt. Volksfesteröffnung! Standkonzert hier, Festzug dort, Festzug hier, Standkonzert dort, Volksfestlauf, Faustball-Turnier, eine Maß trinken, Handball-Turnier, noch ein Standkonzert, erste Verabredungen im Festzelt. Damit nicht genug, ist auch noch "Tag des offenen Denkmals", Splash-Arschbombenwettbewerb im "Fresch" (mit Nationalmannschaft), Klimamahnwache mit "Plane Stupid" und Hunderennen bei CaniFit (ohne Nationalmannschaft) - und das Ganze irgendwie von Null auf Hundert, schließlich hatte man sich in den vergangenen Ferienwochen gerade so schön an das ganz große Nichts gewöhnt, diese Tage, an denen nicht nur nichts stattfindet, sondern man auch nichts erledigen kann, weil niemand da ist, keiner anruft und nicht einmal mehr der tägliche Stau auf dem Weg in die Arbeit Abwechslung bringt.

Tatsächlich ist nicht auszuschließen, dass das schlagartige Wiederanrollen nicht nur des Autoverkehrs, sondern auch des gesamten gesellschaftlichen Lebens an diesem einen Wochenende - zumal in Verbindung mit Festbier - bei manch einem Freisinger in eine Art Erlebnis-Schock führt. Hier drohen echte Traumata, deren Folgen unabsehbar wären.

Zu viele Fragen sind offen: Wann soll man denn da schlafen, bitte schön? Und hat eigentlich mal jemand untersucht, wie viel Blasmusik in 48 Stunden so ein menschlicher Organismus unbeschadet übersteht? Gilt ein Denkmal auch als besichtigt, wenn man aus dem Riesenrad rüberschaut? Macht ein Maßkrug nicht auch splash, wenn man ihn mit Schwung vom Fünfer wirft?

Auf jeden Fall darf man nicht durcheinanderkommen. Nicht auszudenken, wenn da jemand beispielsweise nach dem zweiten Standkonzert, auf dem Weg zur Klimawache aber vor dem Besuch bei den Faustballern den Überblick verlöre und in der Badehose zum Festzug eilte, den Hund durchs Freibad rennen ließe und den Tambourmajor des Feuerwehr-Spielmannzugs lautstark für die beste Arschbombe feierte.