28. Mai 2019, 22:30 Uhr Mit dem ADFC Radtour im Voralpenland

Eine landschaftlich schöne, hügelige Tour durchs Murnauer Voralpenland gibt es am Dienstag, 4. Juni, mit dem ADFC von 8 bis 19 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Schlütergelände in Freising, die Anreise ist mit dem eigenen Auto erforderlich. Start der Radtour in Murnau ist um 10.30 Uhr. Die Einkehr ist im "Seerestaurant Alpenblick" am Staffelsee geplant. Streckenbeschaffenheit: verkehrsarme Nebenstraßen, keine Schotterpisten. Tourenleitung: Carl-Heinz Feller; mit Anmeldung: Telefon: 01 73/ 3 79 36 70: E-Mail: carl-heinz.feller@t-online.de.