28. Mai 2019, 22:29 Uhr Mit Apollon`s Smile Open Air in Allershausen

Das Freisinger Singer-Songwriter-Duo Apollon's Smile tritt am Samstag, 8. Juni, von 20 Uhr an bei einem Open Air im Innenhof des Pfarrkindergartens auf, bei schlechtem Wetter im Eingangsbereich. Karten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei Getränke Scheib und der Esso-Tankstelle in Allershausen. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro.