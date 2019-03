1. März 2019, 22:02 Uhr Mildes Wetter Leichte Erholung

Arbeitslosenquote im Landkreis sinkt im Februar auf 2,3 Prozent

Auf dem Arbeitsmarkt war im Februar schon eine leichte Erholung zu spüren: Im Kreis Freising fiel die Arbeitslosenquote auf 2,3 Prozent, im Januar lag sie bei 2,4 Prozent (Februar 2018: 2,2 Prozent). "Die Situation wird sich in den kommenden Wochen weiter verbessern", sagt Karin Weber, Chefin der Arbeitsagentur Freising. "Erfahrungsgemäß wird bei milderer Witterung ein Großteil der sogenannten Wiedereinsteller auf die Baustellen und zu den saisonabhängigen Arbeitsplätzen zurückkehren." Im Februar waren 2536 Freisinger auf der Suche nach einer neuen Stelle, 58 weniger als zu Jahresbeginn. 809 meldeten sich neu arbeitslos, 874 beendeten ihre Arbeitslosigkeit.

Eine Zwischenbilanz zog die Agentur zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Seit Beginn des Berufsberatungsjahrs am 1. Oktober sind fünf Monate vergangen. In diesem Zeitraum meldeten die Arbeitgeber 948 Ausbildungsstellen im Landkreis. Das Beratungsangebot der Agentur nahmen 767 Jugendliche wahr - die Zahlen entsprechen in etwa denen des Vorjahreszeitraums. Besonders gute Chancen, eine Lehrstelle zu bekommen, haben Bewerber, die sich für Ausbildungen zu Kaufleuten im Einzelhandel, im Großhandel sowie für Spedition- und Logistikdienstleistungen, zu Lagerlogistik-Fachkräften, zu Verkäufern oder zu Zahnmedizinischen Fachangestellten interessieren. Auch für angehende Handwerker gibt es zahlreiche Offerten. Die weitere Entwicklung in diesem Jahr wird laut Weber auch davon abhängen, inwieweit die Unternehmen dazu bereit sind, auch vermeintlich schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben. Anlässlich der "Woche der Ausbildung" der Bundesagentur für Arbeit appelliere sie an die Arbeitgeber, das Bewerberpotenzial "möglichst vollständig auszuschöpfen, bevor Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben". Dies könne sich lohnen, denn viele Jugendliche zeigten in den Betrieben Fähigkeiten, die sich nicht in ihren Schulnoten widerspiegeln. "Den eigenen Nachwuchs selbst auszubilden, ist der beste Weg, Fachkräfte für die Zukunft zu sichern."