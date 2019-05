9. Mai 2019, 19:41 Uhr Mehrfamilienhäuser mit 42 Wohnungen Bedrohte Ortsmitte

Ein geplantes Bauvorhaben widerspricht dem Ziel des Stadtentwicklungsplans, das Areal um den "Alten Wirt" in Attaching aufzuwerten.

Von Kerstin Vogel, Freising

Im Stadtentwicklungsplan STEP 2030, mit dem die Stadt Freising ihr unausweichliches Wachstum steuern und verträglich gestalten möchte, findet sich im Steckbrief für Attaching ein Bild von der Ortsmitte rund um Maibaum und "Alten Wirt". Die Aufwertung dieses Platzes wird darunter als potenzielles Ziel formuliert - doch die Umsetzung ist massiv in Gefahr. Seit geraumer Zeit schmiedet ein Bauherr immer neue Pläne für das Areal rund um den aktuell leer stehenden alten Gasthof, die vor allem eines gemeinsam haben: Ein Erhalt der Wirtschaft und damit der Ortsmitte kommt darin nicht vor.

Einen trostlosen Anblick bietet derzeit der Alte Wirt in Attaching. Den will ein Bauherr durch Mehrfamilienhäuser mit 42 Wohneinheiten ersetzen. (Foto: Marco Einfeldt)

Eine Hotelanlage mit 148 Zimmern nebst Apartmenthaus und 62 Stellplätzen hätte man dort 2015 bauen wollen, zwei Jahre später wurden Pläne für ein Hotel mit 100 Zimmern und Nebenräumen vorgelegt - beide Anträge nahm der Bauherr jedoch zurück, ebenso wie jetzt eine neue Voranfrage, die den Bau von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 60 Wohneinheiten samt Tiefgarage zum Ziel gehabt hätte. Ebenfalls gemeinsam war all diesen Plänen nämlich, dass sie an dieser Stelle so nicht hätten genehmigt werden können. Für das Gebiet gibt es noch keinen Bebauungsplan, rechtlich gesehen müssen sich Bauwünsche laut Paragraf 34 Baugesetzbuch in die "nähere Umgebung" einfügen.

Mit der abgespeckte Planung könnte es klappen

Bei allen genannten Vorhaben wäre das im eher dörflich geprägten Attaching nicht der Fall gewesen - bei einem weiteren Vorbescheidsantrag, der dem Bauausschuss des Stadtrats am Mittwoch vorgelegt wurde, könnte das nun jedoch anders sein. Mit diesem wurde das Wohnbauvorhaben auf drei Mehrfamilienhäuser mit 42 Wohneinheiten und Tiefgarage beschränkt - und die Verwaltung fand mit Blick auf die umgebende Bebauung eigentlich keine Einwände mehr. Einzig der Erhalt einiger schützenswerter Bäume rund um den Alten Wirt sei noch zu prüfen.

Die Einwände kamen dafür von FSM-Stadtrat Hans Hölzl, der - selber Attachinger - auch der zuständige Ortssprecher ist und deutliche Worte fand. Das Dorf habe knapp 1000 Einwohner, empörte er sich: "Da mit so einem Vorhaben reinzufahren, würde den Ort sprengen." Der Alte Wirt gehöre zu Attaching und müsse erhalten werden, forderte Hölzl: "Es gibt auch moderne Architektur, die so ein altes Gebäude integrieren kann." Er frage sich, wozu man Ziele im Stadtentwicklungsplan formuliere, wenn man diese dann nicht auch umsetzen wolle. "Das können wir doch alles einstampfen", ärgerte sich der Ortssprecher - und kündigte schon einmal an, dass die schon seit Jahren vom Bau einer dritten Startbahn bedrohten Attachinger keinerlei Verständnis für die Zerstörung ihrer Ortsmitte aufbringen würden.

Baurecht gibt es nun einmal

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher wiederum äußerte zwar Verständnis für Hölzls Wunsch, die Attachinger Ortsmitte zu retten, erklärte jedoch zunehmend genervt, dass der Investor für die Planung aus dem aktuellen Vorbescheid nun einmal Baurecht hätte. "Wir können das Recht nicht beugen." Der Stadtentwicklungsplan sei eben erst eine Planung für die Zukunft, auf deren Basis dann Bebauungspläne entwickelt werden sollten.

Stadtbaumeisterin Barbara Schelle deutete indes an, dass aus dem STEP 2030 schon die Absicht herleitbar sei, für das Areal um den Alten Wirt einen Bebauungsplan aufzustellen. Damit könne man eine Veränderungssperre erlassen, sagte sie weiter - und die anderen Mitglieder des Bauausschusses plädierten nahezu einhellig ebenfalls dafür, einen Weg zur Rettung der Attachinger Ortsmitte zu finden, möglicherweise sogar gemeinsam mit dem Bauwerber, mit dem eben entsprechende Gespräche zu führen seien. Ortssprecher Hölzl beantragte schließlich in allseitigem Einvernehmen, die Entscheidung zu vertagen, bis sich der Ausschuss die Situation vor Ort angeschaut habe - und Eschenbacher sicherte zu, noch einmal mit dem Bauherren zu reden.