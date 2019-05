28. Mai 2019, 22:30 Uhr Lesestoff gegen Spende Amnesty-Bücherbasar

Der jährliche Bücherbasar der Freisinger Gruppe von Amnesty International findet am Samstag, 1. Juni, statt. Die Bücher werden an dem Stand an der Unteren Hauptstraße, Nähe Hypobank, von 8.30 Uhr an gegen eine Spende abgegeben.