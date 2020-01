"Zu wenig Lehrer - zu wenig Bildung? Alarm an Bayerns Grundschulen." So lautet das Thema der Sendung "Jetzt red i" des Bayerischen Rundfunks, die an diesem Mittwochabend in Hallbergmoos stattfindet.

Ort der Veranstaltung ist die Hallberghalle am Freiherr-von-Hallbergplatz 3, Beginn um 20.15 Uhr.

Die Bürgerinnen und Bürger diskutieren mit dem bayerischen Kultusminister Michael Piazolo (FW) und der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Simone Strohmayr. Moderiert wird die Sendung von Franziska Eder und Tilmann Schöberl.

Die Sendung ist in den kommenden Tagen auch in der BR-Mediathek zu finden.