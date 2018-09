12. September 2018, 22:28 Uhr Lausbubenstreich Turnübungen auf dem Süßigkeitenstand

Einen Lausbubenstreich haben sich fünf Jugendliche im Alter zwischen 17 und 21 Jahren erlaubt. Sie wurden dabei erwischt, wie sie am frühen Mittwochmorgen auf einem Süßigkeitenstand herumturnten. Es war ein Einbruch vermutet worden. Die Polizei teilt mit, dass die Burschen zwar nach Marihuana rochen, aber keine Betäubungsmittel bei ihnen gefunden wurden. Ernster war dagegen der Fall eines 33-jährigen Freisingers, der gegen 4.40 Uhr durchnässt bei der Security auftauchte. Er war stark alkoholisiert und behauptete, erst geschlagen und danach in den Fluss geworfen worden zu sein. Außerdem gab er an, sein Knie nicht mehr bewegen zu können, obwohl keine sichtbaren Verletzungen zu sehen waren.