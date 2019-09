Am Vorabend zum Patrozinium des Freisinger Domes lädt die Dommusik am Samstag, 7. September, um 19.30 Uhr zu einem Konzert in die Benediktuskirche im Kreuzgang. Zu Gast ist das Südtiroler Barockensemble La Douceur et l´Esprit mit der Sopranistin und Komponistin Andrea Oberparleiter. Am Sonntag, 8. September, feiert der Mariendom sein Patrozinium. Der festliche Gottesdienst um 10.30 Uhr wird von Domchor und Domorchester musikalisch gestaltet. Es erklingt die Missa solemnis brevis in C für Soli, Chor und Orchester von Mozarts Vorgänger am Salzburger Dom, Johann Ernst Eberlin (Neueinstudierung des Domchors). Solisten sind Roswitha Schmelzl (Sopran), Maria Helgath (Alt), Sebastian Schäfer (Tenor) und Martin Burgmair (Bass). Die Orgel spielt Domorganist Benedikt Celler, die Leitung hat Dommusikdirektor Matthias Egger. sz