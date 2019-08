1. August 2019, 22:07 Uhr Kranzberg Nicht aufgepasst

Ein 36-jähriger Kranzberger fuhr am Dienstag die FS 6 von Allershausen kommend in Richtung Fahrenzhausen. An der Kreuzung zur FS 34 wollte er nach links in Richtung Thurnsberg abbiegen und bremste ab. Eine 22-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang zu spät. Sie wollte noch nach links ausweichen und überholen, kollidierte hierbei jedoch mit dem Wagen des 36-Jährigen. Im Anschluss fuhr sie noch in eine Schutzplanke. Die 22-Jährige und ihre Beifahrerin, eine 58-jährige Frau, wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Freising gebracht.