15. November 2018, 14:51 Uhr Kranzberg Durchfall-Erreger Ehec festgestellt

Das Kinderhaus "Kleeblatt" muss desinfiziert werden und ist am Freitag geschlossen. Eltern sind gewarnt.

Eine dringende Warnung an Kranzberger Eltern: Im Kinderhaus Kleeblattl in Kranzberg ist ein Fall der gefährlichen Darminfektion EHEC aufgetreten. Das Kinderhaus Kleeblattl ist aus diesem Grund an diesem Freitag, 16. November, komplett geschlossen. Das Personal wird an diesem Tag die Einrichtung desinfizieren. Zu den Symptomen einer EHEC-Infektion gehören Bauchschmerzen, Übelkeit, schwerer Durchfall und hohes Fieber. Eltern, deren Kinder diese Symptome haben, sollten sich bitte umgehend in ärztliche Behandlung begeben Das Kinderhaus wird am Montag, 19. November, wieder regulär den Betrieb aufnehmen. Bei Rückfragen kann man sich an die Leitung des Kinderhauses unter 0 81 66/9 90 70 70 wenden.

EHEC-Erkrankungen kommen auf der ganzen Welt vor. Am häufigsten sind Kleinkinder unter fünf Jahren betroffen. Die Bakterien kommen normalerweise im Darm von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen oder Ziegen vor. Sie werden über den Kot ausgeschieden. Eine Ansteckung erfolgt meist über Nahrungsmittel, die mit Gülle (flüssiger Tierkot, der zur Düngung von Feldern benutzt wird) verunreinigt werden. Bei kleinen Kindern birgt auch der direkte Kontakt mit den Tieren die Gefahr einer Erkrankung. Auch über verunreinigtes Wasser können EHEC-Erreger übertragen werden. Um sich mit EHEC anzustecken, ist nur eine sehr geringe Anzahl (etwa 100) an Bakterien nötig. Gerade deshalb gilt auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch häufiger als bei anderen Erkrankungen. Auch hier finden sich die Erreger im Stuhlgang und gehen durch Schmierinfektion und mangelhafte Hygiene auf den nächsten Menschen über. Die Dauer zwischen Ansteckung und ersten Krankheitssymptomen liegt bei zwei bis zehn, meistens aber bei drei bis vier Tagen.