29. Juli 2019, 18:28 Uhr Kommentar Es gibt keine Verschwörung

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Johannes Huber wusste zwar nichts vom Zustand des Täters, als er das Video zum Fall des demolierten Taxis auf Facebook veröffentlicht hat - das ist aber keine Entschuldigung

Kommentar von Nadja Tausche

Die Polizei schützt Täter, die sich zum Zeitpunkt der Tat in einem "psychischen Ausnahmezustand" befinden. Das ist wichtig. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Johannes Huber wusste zwar nichts vom Zustand des Täters, als er das Video zum Fall des demolierten Taxis am Freisinger Bahnhof auf Facebook veröffentlicht hat - das ist aber keine Entschuldigung. Vielmehr wäre die Tatsache, dass er die Hintergründe nicht kannte, ein Grund gewesen, sich zurückzuhalten. Stattdessen hat Huber ein Video übernommen, ohne die Quelle zu nennen, und seinen Post mit mehreren Falschinformationen versehen. Auf die folgte dann prompt Hetze - man kann fast sagen, kalkuliert.

Wenn der Täter mehrmals Freisinger Taxifahrer nicht bezahlt, einen Fahrer verletzt und ein Auto demoliert hat, muss er bestraft werden. Aber nicht durch verbale Hinrichtung im Internet. Den Mann öffentlich bloßzustellen - und nichts anderes ist ein Video, in dem er auf dem Boden liegt und gefesselt wird, während ein Mann lautstark seine Abschiebung fordert - ist weder fair noch zielführend. Die Herkunft des Täters darf bei einem Fall wie diesem grundsätzlich keine Rolle spielen. Es gibt keine Verschwörung von Polizei und Medien, um die Öffentlichkeit zu Straftaten von Geflüchteten zu täuschen, so wie es in Kommentaren unter dem Post angedeutet wird. Das öffentliche Interesse hat in diesem Fall hinter den Persönlichkeitsrechten des Täters zurückzustehen - egal, wo er herkommt.