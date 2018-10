19. Oktober 2018, 16:32 Uhr Koalitionsverhandlungen "Noch keinerlei Zugeständnisse"

Der FW-Abgeordnete Benno Zierer fordert von einer künftigen Landesregierung weiter ein klares Nein zur Startbahn

Von Laura Dahmer, Freising

Die Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern sind gestartet. Jetzt heißt es, Lösungen in Streitfragen zu finden. Das große Thema, an dem alles zu hängen scheint: die dritte Startbahn. Plötzlich ist hier nicht mehr von Verzicht, sondern von einem Moratorium die Rede. Für Benno Zierer (Freie Wähler) war das vor der Wahl eine klare rote Linie. Was sagt der Landtagsabgeordnete nun, zum Start der Koalitionsgespräche?

SZ: Herr Zierer, welche Fortschritte erwarten Sie vom ersten Verhandlungstag?

Benno Zierer: Nicht viele. Es werden zunächst die groben Linien abgeklopft, Differenzen gefunden. Und dann diskutiert, wie sich diese beseitigen lassen. Ein Kollege hat mich eben informiert, dass zum Thema Startbahn noch keinerlei Zugeständnisse gemacht wurden.

"Mit uns ist da nichts zu machen", war da stets der klare Tenor der Freien Wähler.

Und ist es noch. Wenn es kein hohles Geschwätz von Markus Söder war, dass man jetzt nach den Defiziten des Wahlergebnisses suchen will, muss sich die CSU klar von den Plänen distanzieren. Das erwarte ich auch von Florian Herrmann. Er hat seine Stimme schon vorher gegen die Startbahn erhoben, weiß, wie sehr das Thema hier unter den Nägeln brennt. Dann müssen wir von ihm jetzt auch mal was sehen.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hält eine Fertigstellung der Startbahn bis 2030 für ausreichend. Die CSU könnte das Thema also einfach bis zur nächsten Regierung aufschieben - eine Option?

Für mich ist das keine Lösung, für die Gemeinden hier ist das keine Lösung. Wir brauchen eine klare Aussage der Politik, die über die nächsten fünf Jahre hinausgeht. Nicht nur für Klima und Umwelt, sondern auch, damit die Gemeinden im Landkreis endlich Planungsklarheit haben. Wenn wir das Thema jetzt schon wieder aufschieben, bekommen wir ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Würde es dennoch zu einem solchen Moratorium kommen: Was wäre ihre persönliche Konsequenz?

Mit einer dritten Startbahn ist Zierer draußen. Für mich ist es das K.O.-Kriterium. Ich möchte im Koalitionsvertrag einen klaren Satz lesen, in dem die Regierung von dem Bauprojekt Abstand nimmt - und das über die nächsten fünf Jahre hinaus. Wenn das nicht gegeben ist, würde ich mich sicher von dieser Regierung distanzieren. Und aus der Fraktion austreten.

Eine Absage über die nächsten fünf Jahre hinaus - das klingt aber schon weniger deutlich als noch vor wenigen Tagen. Da forderten Sie die Aufhebung des Planungsfeststellungsbeschlusses für den Bau der Startbahn.

Das ist nach wie vor meine Wunschvorstellung. Nach meiner Aussage habe ich allerdings Gegenwind von vielen Juristen bekommen, die mir gesagt haben, das wäre rechtlich gar nicht möglich. Einmal erteilt, wird man dem Flughafen München die Genehmigung nicht nehmen können. Aber wenn es rechtlich nicht möglich ist, dann wenigstens politisch. Denn mit einem Mehrheitsanteil, der sich aus Land und Bund zusammensetzen muss, könnte die Politik sogar anordnen, dass diese Genehmigung nicht in Anspruch genommen wird. Deshalb fordere ich von einer zukünftigen Landesregierung eine Absage für das Projekt.

Die Startbahn ist sicher die größte, aber nicht die einzige Differenz zwischen CSU und Freien Wählern. Können die Parteien da zusammenkommen?

Kein Thema ist so eine klare rote Linie wie die Startbahn. Kostenlose Kita-Plätze, die Energiewende, Bildungspolitik - da müssen wir uns jetzt eben zusammenraufen. Wenn nicht einmal das möglich ist, müssen wir uns fragen: Macht die Koalition überhaupt Sinn? Um jeden Preis brauche ich sie jedenfalls nicht, dann sollten die Freien Wähler ihre Arbeit in der Opposition fortsetzen. Wir haben nicht jahrelang für diese Dinge gekämpft, um sie jetzt aufzugeben.

Rechnen Sie mit langen Koalitionsverhandlungen?

Ich hoffe, dass bereits in der nächsten Woche 90 Prozent der Fragen abgehandelt sind und unsere Mitglieder am 27. Oktober schon über den Koalitionsvertrag abstimmen können.