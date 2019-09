Die Echinger SPD zeigt am Sonntag, 8. September, was aus den Echinger Streuobstwiesen geworden ist. Start der kleinen Wanderung ist um 14 Uhr am Eingang der Musikschule, Untere Hauptstraße 14. Als Fachmann ist Anton Bauer vom Obsthof in Jarzt dabei. Er wird über heimische Obstsorten und über Pflanzung und Pflege von Obstwiesen sprechen. Wer mitgeht, sollte ein Säcklein dabei haben, denn vielleicht ist der eine oder andere Apfel schon reif. Für die kommunalen Streuobstwiesen nämlich gilt: Alle Ortsansässigen dürfen in haushaltsüblichen Mengen ernten.