1. März 2019, 22:03 Uhr Kirchbergers Woche Wenig Raum für Bäume

Exemplare stehen gerne im Weg rum. Das bekommt ihnen schlecht

Kolumne von Johann Kirchberger

In Freising gibt es seit einigen Monaten so etwas wie eine Baumschutzverordnung. Seither werden mehr schützenswerte Bäume gefällt denn je. Das liegt zum einen an der Baumpflege der Bundesbahn und zum anderen an der Erzdiözese, die nichts hält von einem behutsamen Vorgehen, sie macht Tabula rasa. Der Kahlschlag vor dem Diözesanmuseum sei notwendig gewesen, heißt es. Einige Bäume seien krank gewesen, sie zu erhalten hätte sich nicht gelohnt. Für wen? Andere Bäume wiederum seien den Baumaßnahmen im Weg gestanden. Ja dann. Bäume tun das übrigens gerne, irgendjemand im Weg stehen. Dann müssen sie einfach weg. Das Oktogon erlitt das gleiche Schicksal. Es ist im Weg gestanden und schon war es verschwunden.

Auch am Fürstendamm gab es eine Reihe von Bäumen, die einfach so im Weg herumgestanden sind. Das ist ihnen schlecht bekommen. Sie wurden gefällt, in zwei Meter lange Stücke zersägt und zu Brennholz verarbeitet. Dafür wurde eine Menge anderes Holz aufgestellt. Bretterwände stehen jetzt auf beiden Seiten der Moosach und es kommen noch mehr Balken und Bretter. Denn hier soll eine "vorübergehende Brücke" entstehen, damit Lastwagen bequem von der Ottostraße über den Fürstendamm zum Domberg-Südhang fahren können. Dort entsteht ein Lager für Baumaterial, das mit einem Gerüstaufzug auf den Berg gehievt werden soll.

Der malerische Zugang zum Fürstendamm, der so prägend für das Stadtbild ist oder besser gesagt war, der Eingang zur grünen Lunge der Stadt, alles zerstört. Bretter ersetzen Bäume. Eine vorübergehende Maßnahme? Sicher, alles geht vorüber. Aber diese provisorische Brücke wird vermutlich lange stehen. Mindestens fünf Jahre, vielleicht sogar zehn werden vergehen, bis der Bretterverschlag wieder weg ist. Für große Teile der Domberg-Sanierung, etwa für den Umbau des Kardinal-Döpfner-Hauses, gibt es ja noch nicht einmal Pläne. Bis die gezeichnet, genehmigt und realisiert sind, wird noch viel Wasser unter dieser provisorischen Brücke die Moosach hinab laufen. Möglicherweise hätte man das Baulager auch über das aufgelassene THW-Areal und das angrenzende Renovabis-Gelände anfahren können. Aber über den Fürstendamm, das war vermutlich einfacher. Bäume können sich nicht wehren, sie schreien nicht, wenn die Männer mit den Motorsägen anrücken. Sie fallen einfach um.

Leiden wird unter den Bauarbeiten nicht nur der Fürstendamm, sondern der gesamte Domberg-Südhang, der einmal zu einem Schmuckstück der Stadt werden soll. Irgendwann einmal. Vorerst wird zerstört, was den Baumaßnahmen im Wege steht. Nur die Schießscharten-Parkanlage, eine der größten Fehlplanungen in der Geschichte des Dombergs, bleibt wohl unangetastet. Es ist ja auch das "Parkpflegewerk", das die Neugestaltung des angeblich so verwilderten und ungepflegten Südhangs betreibt. Vermutlich mit der Motorsäge, damit alles ordentlich, sauber und adrett wird. Der Baumbestand am Fürstendamm wird das nicht überleben. Er soll durch "eine geordnete Baumstruktur aus Linden" ersetzt werden. Geordnet, das ist wichtig.

Trotzdem, im Stadtrat ist die Vorfreude groß. Von einem Gewinn für Freising ist die Rede, von einer historischen Chance. Nur OB Tobias Eschenbacher hat versucht, die Erwartungen ein wenig zu dämpfen, hat gemahnt, die Kirche im Dorf zu lassen. Oder, um im Bild zu bleiben, die Domtürme auf dem Berg.