3. Februar 2019, 16:40 Uhr "Jugend musiziert" in den Räumen der Musikschule "Yeah!"

Beim 56. Regionalwettbewerb ist die Nervosität bei den Eltern oft größer als bei den teilweise recht routiniert auftretenden Schülern. Heuer haben sich 150 Teilnehmer der Jury gestellt.

Von Laura Dahmer, Freising

Schon draußen vor dem Hauptgebäude der Freisinger Musikschule hört man die Klänge von Gitarren und Klarinetten, hier und da singt eine Stimme. Drinnen herrscht Gewusel: Viele schick angezogene Kinder mit Instrumententaschen laufen durch die schmalen Gänge, angespannte Eltern und Großeltern an ihrer Seite. Am Samstag hat in der Freisinger Musikschule der 56. Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" stattgefunden. 150 Teilnehmer stellten sich in 15 Wertungskategorien den Augen und Ohren der kritischen Jury.

Die Tür des Wettbewerbsraumes für "Solowertung Gesang (Pop)", der im Kindergarten Sonnenschein eingerichtet wurde, geht auf. Eine junge Sängerin stürmt heraus. "Ich hab es geschafft", ruft sie erleichtert und fällt einer Freundin in den Arm. Neben der Tür steht Anna Sophia Buchmeier, noch sichtlich angespannt. Sie ist als Nächste an der Reihe. Kaum auf der Bühne, wirkt die 17-Jährige deutlich ruhiger und selbstbewusster. Ihr Programm beginnt mit einer Eigenkomposition, "The stars of universe". "Genau wie alle anderen Lieder meines Programms handelt es von dem klischeehaftesten Thema überhaupt: der Liebe", erklärt Buchmeier der dreiköpfigen Jury lächelnd. Dabei deckt sie mit den insgesamt fünf Liedern alle möglichen Aspekte der Liebe ab. Und auch musikalisch zeigt sie sich vielfältig: Mit der Ukulele auf dem Boden sitzend, gefühlvoll im A-cappella oder sich selbst am Klavier begleitend, kann die Freisingerin der Jury sogar an einer Stelle ein begeistertes "Yeah!" entlocken. Knappe 20 Minuten später tritt Anna Sophia Buchmeier dann wieder an die frische Luft, ihre Miene hellt sich auf.

Sie sei ganz zufrieden, sagt sie, wiegt aber nachdenklich den Kopf hin und her. "Ich bin immer ziemlich selbstkritisch und nie zu 100 Prozent glücklich mit meiner Leistung", sagt die junge Sängerin. Sie macht fast jedes Jahr bei "Jugend musiziert" mit und hat schon eine gewisse Routine. "Ich nicht - für mich fühlt es sich jedes Jahr an, als wäre es das erste Mal", gibt ihre Mutter Tatjana Buchmeier zu, die sichtlich erleichtert neben ihrer Tochter steht. Die ist gedanklich schon beim nächsten Auftritt, abends ist sie auf dem Freisinger Galaball. "Ich habe einen vollen Terminkalender", bemerkt die 17-Jährige lachend.

Trotz des vollen Terminkalenders hofft sie auf ein Weiterkommen bei "Jugend musiziert". Für viele der talentierten Nachwuchsmusiker ist der Regionalwettbewerb nämlich erst der Anfang. Mit Bestwertungen kann es für Teilnehmer, die nach 2008 geboren wurden, zur Qualifikation beim Landeswettbewerb reichen. Ab Geburtsjahr 2006 geht es sogar bis zum Bundeswettbewerb. Alle Nachwuchsmusiker erfuhren noch nachmittags, wie die Jury ihren Auftritt bewertet hat - und ob es bald zum Landeswettbewerb geht.

Dafür ist Marius Graf zu Castell noch nicht alt genug. Mit seinen acht Jahren gehört er zu den jüngsten Musikern, sein Instrument, das Tenorhorn, wirkt in seinen Händen riesig. "Er wollte eigentlich gerne Posaune spielen, aber die ist wirklich noch zu groß für ihn", erzählt sein Vater, Wolfgang Graf zu Castell. "Und Kinderposaune ist doof, wenn, dann schon die richtige", sagt der junge Freisinger selbst. Es ist sein erstes "Jugend musiziert", gemeinsam mit seinem vier Jahre älteren Bruder Fabian tritt Marius in der Kategorie "Klavier und ein Blechblasinstrument" an. Sie steigen die Stufen der Bühne hinauf, setzen sich an ihre Instrumente, nicken sich kurz zu und legen los. Drei Stücke tragen die Brüder vor, darunter vergnügte Kammermusik von Leroy Ostransky und ein Stück von Musikschulleiter Martin Keeser.

Die Atmosphäre im Saal der Musikschule ist ganz anders als die beim Gesangsauftritt von Anna Sophia Buchmeister im Kindergarten, die große Bühne lässt alles formeller wirken. Nach dem erfolgreichen Auftritt hüpfen Marius und Fabian Graf zu Castell vergnügt aus dem Saal. "Sogar Marius mit seiner Coolness war aufgeregt. Wir als Eltern aber wahrscheinlich noch mehr", sagt Vater Wolfgang und lacht. Dabei sollte er die Aufregung schon gewohnt sein: Der ältere Sohn Fabian war schon vergangenes Jahr dabei, seine Schwester ist ebenfalls bereits am Klavier angetreten. Der zwölfjährige Fabian ist jetzt aber froh, dass es für ihn und seinen Bruder nicht weiter gehen kann als der Regionalwettbewerb und das Proben damit erst einmal vorbei ist. "Wir haben in den Herbstferien angefangen, das war schon anstrengend."