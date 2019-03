1. März 2019, 22:03 Uhr Jeder kann mitmachen Künstlerisch mit Europa befassen

"Mein Europa" heißt das große Ausstellungsprojekt an der Moosburger Volkshochschule, bei dem sich jeder mit einem Kunstwerk beteiligen darf. Entscheidend ist die persönliche kreative Auseinandersetzung mit Europa, nicht, ob man Profi oder Laie, alt oder jung ist. Herauskommen darf alles, was in den Bereich Kunst fällt: das klassische Gemälde wie eine ausgefallene Performance, eine witzige Installation, verrückte Fotokunst oder eine Lesung.

Das Organisationsteam mit Gerda Fischer, Nadine Sukniak, Brigitte Deus-Neumann, Christine Fößmeier, Klaus Reichel und Rudolf Heinz wünscht sich eine rege Teilnahme. Allen liegt die Europa-Idee am Herzen. Der Aufruf, Kunst zu erschaffen, soll die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema anregen. "Dann ist es nicht mehr so abstrakt", sagt Nadine Sukniak, Bereichsleiterin für Kultur und Gesellschaft an der Volkshochschule.

Wer bei "Mein Europa" mitmachen möchte, sollte sich mit Nennung seines Kunstwerks bis Sonntag, 31. März, anmelden. Dies kann telefonisch oder per E-Mail bei Nadine Sukniak oder mit dem Anmeldeformular aus den ausliegenden Flyern zu "Mein Europa" erfolgen. Über die Homepage der Volkshochschule ist die Ausstellungsordnung abrufbar. Das Kunstwerk muss am Dienstag, 30. April, zwischen 15 und 19 Uhr angeliefert werden. Weitere Auskünfte erteilt Nadine Sukniak (0 87 61/72 25 10 oder nadine.sukniak@vhs-moosburg.de). Die Vernissage findet am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist danach bis zum 22. Mai zu sehen. Es erscheint ein kostenloser Katalog, in dem jedes Kunstwerk verewigt ist.