16. April 2019, 21:58 Uhr Im Landratsamt Kostenlose Familienberatung

Die nächste kostenlose Sprechstunde der Familienberatung Ismaning im Landratsamt Freising ist am Donnerstag, 18. April, von 14 bis 16 Uhr im Raum 451 (ehemaliger Feller). Neben einer Schwangerschaftskonfliktberatung gehören eine individuelle Beratung und Begleitung während der gesamten Schwangerschaft und nach der Geburt, Begleitung und Unterstützung beim Übergang vom Paar zum Elternsein, Beratung bei Paar-/Eheproblemen, Erarbeitung von Lösungen bei sexuellen Problemen sowie Unterstützung bei der Suche nach Lösungen in konfliktreichen Paar- und Familienphasen zum Angebot der Beratungsstelle. In Neufahrn findet jeden Montag von 9 bis 11 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle ebenso eine kostenlose Sprechstunde statt. Terminvereinbarung: 0 89/96 07 99 50.