16. April 2019, 21:58 Uhr Im Amt bestätigt Walter Pfefferle leitet den SC Massenhausen

Walter Pfefferle steht weiter an der Spitze des SC Massenhausen. In der Jahreshauptversammlung wurde er als Vorsitzender des Sportvereins bestätigt. Gewählt wurden außerdem Markus Kratzl (Stellvertreter), Theresa Kahlert (Schriftführerin), und Josef Dill (Schatzmeister). Einen Wechsel gab es in der Leitung von zwei Abteilungen: Neu im Amt sind Christian Langer (Fußball) und Emmi Demmelmeir (Gymnastik). Der SC Massenhausen hat an die 500 Mitglieder und bietet Fußball, Tennis, Stockschießen, Gymnastik und Zumba an. Um sich für die Zukunft aufzustellen, hat der Verein eine Agenda für die Jahre bis 2025 formuliert. Zu den Zielen gehört es, die Anlage entsprechend den möglichen Bedürfnissen zu erweitern und den Bestand auf Vordermann zu ringen. Nach der Sanierung des Trainingsplatzes 2017 war vergangenes Jahr der Hauptplatz dran, auf dem eine neue Beregnungsanlage installiert wurde.