28. April 2019, 22:29 Uhr HSG Freising-Neufahrn Erfolgreiche Saison

Die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn haben beim Saisonfinale der Bayernliga nächste Woche spielfrei und absolvierten daher am Samstag beim MTV Stadeln in Fürth schon das 24. und letzte Spiel. Es ging mit 22:28 (10:15) zwar verloren, doch der vierte oder fünfte Platz mit 26:22 Punkten und 614:603 Toren unter 13 Mannschaften ist ein großer Erfolg für die erst heuer in die vierthöchste Liga aufgestiegenen Spielerinnen. Erneut fehlten die beiden Spielmacherinnen Sabine von Bechen, die nur 13 Spiele wegen eines Kreuzbandrisses absolvieren konnte, und Fijolla Haska, die sich auf das Abitur vorbereitet. Trotzdem fand das Team von Trainer Peter Mesiarik, der auch nächstes Jahr am Spielfeldrand sein wird, zunächst gut ins Spiel, führte lange, bis der Gast vor der Pause die Partie drehte und davon zog. Beste HSG-Werferinnen waren Christina Schredl (8), Monika Gaisbacher (5) und Melanie Lerch (4).