18. Dezember 2018, 23:03 Uhr Holledauer Löwen Erstes Rückrundenspiel

Zum ersten Rückrundenspiel in der dritten Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern am kommenden Samstag, 22. Dezember, fahren die Holledauer Löwen mit dem Bus ins Grünwalder Stadion. Die Abfahrt ist für 11.30 Uhr beim Busunternehmen Schwarz in Au geplant.