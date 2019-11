Die Veranstalter haben jetzt zwei der Headliner für das Uferlos-Festival im kommenden Jahr bekanntgegeben. Gerhard Polt und die Well-Brüder treten am Dienstag, 19. Mai, mit "einem bayerischen Abend der besonderen Art" im Vimpay Zelt auf. Die britische Glam-Rock-Band Sweet, die in den 1970er Jahren große Erfolge feierte und mit "Ballroom Blitz" und "Fox on the Run" auch in Deutschland mehrere Nummer-eins-Hits vorzuweisen hat, spielt am Samstag, 23. Mai, in der Luitpoldhalle. Karten für diese beiden Uferlos- Events sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.