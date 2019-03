1. März 2019, 22:03 Uhr Hausbau Einbahnregelung geändert

Der Finkenweg in Neufahrn muss für einen Hausneubau im Bereich der Hausnummern 17 bis 19 gesperrt werden. Deshalb wird die Einbahnstraße des Finkenweges aufgehoben, so dass alle Anwohner bis zu ihren Grundstücken einfahren können. Die Einbahnstraße des Meisenweges muss während der Bauzeit so geändert werden, dass diese in Richtung Schwalbenweg verläuft. Die Sperrung und Änderung der Einbahnstraßen werden voraussichtlich bis Donnerstag, 18. April, andauern. Da aufgrund der Vollsperrung die Abfallentsorger nicht mit ihren Fahrzeugen den Finkenweg zwischen Schwalbenweg und Bahngelände befahren können, werden alle Anwohner dieses Bereichs gebeten, die Abfalltonnen und gelben Säcke zu den Entsorgungsterminen an den Meisenweg oder an den Schwalbenweg zu stellen.