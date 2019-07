4. Juli 2019, 23:32 Uhr "Hau rein, Robert!" Ehrgeiziges Ziel

Robert Wäger will erster Landrat der Grünen im Landkreis werden

"Hau rein, Robert!" Mit dieser herzhaften Aufmunterung hat Landtagsabgeordneter Johannes Becher am Donnerstagabend Robert Wäger in den Wahlkampf geschickt. Er soll im kommenden März der erste grüne Landrat im Landkreis Freising werden. Wenn nicht schon im ersten, dann zumindest im zweiten Wahlgang, der wohl unausweichlichen Stichwahl. Einstimmig haben die Grünen Wäger zu ihrem Kandidaten nominiert. "Das finde ich gigantisch", bedankte sich Wäger für das Abstimmungsergebnis. Es erfülle ihn mit Freude und Kraft. Mit der Mischung aus Jung und Alt "können wir richtig was reißen", sagte er. Den bevorstehenden Wahlkampf machten die Grünen aber nicht für sich selbst, sondern für die Menschen im Landkreis.

Wäger sitzt derzeit für die Grünen im Gemeinderat in Hallbergmoos und gehört auch dem Kreistag an. Seit 35 Jahren lebt er im Landkreis. In seiner Bewerbungsrede skizzierte er kurz, was ihm wichtig sei. Wäger will die Verkehrswende im Landkreis, der schier im Mief des Individualverkehrs ersticke. Dazu gehört die Förderung des ÖPNV und der Bau von Geh- und Radwegen. Und natürlich möchte er die dritte Startbahn am Flughafen im Erdinger Moos beerdigen. Am liebsten natürlich unter einer grünen Landesregierung. Energiewende, eine soziale Politik, die auch den älteren Menschen im Landkreis gerecht wird, gehört ebenfalls zu seinem Programm. Sein individueller Hashtag zum Wahlkampf lautet #Grandpas for future.