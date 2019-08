1. August 2019, 22:07 Uhr Hallbergmoos und Freising wollen punkten Fußball-Landesligisten gut in Form

Obwohl der VfB Hallbergmoos in der Fußball-Landesliga Südost ein Spiel weniger ausgetragen hat als die Konkurrenten, steht er derzeit auf Platz drei der Tabelle. Ob es weiter nach oben geht, wird sich an diesem Freitag zeigen, wenn um 19.30 Uhr in der Flughafenarena der SB DJK Rosenheim gastiert. So, wie die Hallbergmooser bisher aufgetreten sind, sollten die Rosenheimer kein allzu großer Prüfstein sein. Der SE Freising muss ebenfalls schon an diesem Freitag um 19.30 Uhr beim Bayernliga-Absteiger FC Unterföhring antreten. Ihre beiden Heimspiele haben die Föhringer gewonnen und gegen den SEF würden sie das natürlich gerne wieder tun. Andererseits haben die Freisinger auswärts noch keinen Punkt abgegeben. Zudem stehen mit Sebastian Hofmaier und Florian Bittner zwei Spieler in ihren Reihen, die in der vergangenen Saison noch für Unterföhring aktiv waren und bestimmt zeigen wollen, was ihr neuer Verein so auf dem Kasten hat.